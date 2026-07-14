Přeskočit na obsah
Benative
14. 7. Karolína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Paříž ukázala svaly. Macron proměnil oslavu pádu Bastily v ostrý vzkaz Putinovi

France Bastille Day
Annual Bastille Day celebrations in Paris
France Bastille Day
France Bastille Day
France Bastille Day
Zobrazit
14 fotografií
Akrobatická skupina Patrouille de France kreslí na oblohu barvy francouzské trikolory při slavnostním leteckém programu ke Dni dobytí Bastily. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Podpora Ukrajiny dostala při oslavách Dne dobytí Bastily silný symbolický rozměr. Po slavné třídě Champs-Élysées pochodovali vedle francouzských vojáků také příslušníci ukrajinské armády a stovky vojáků z takzvané koalice ochotných.

Reklama

Na vojenské přehlídce ke Dni dobytí Bastily prošlo pařížskou třídou Champs-Élysées zhruba 500 vojáků z koalice ochotných, která podporuje Ukrajinu, a také 25 ukrajinských vojáků. Přehlídku sledovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer i německý kancléř Friedrich Merz.

Annual Bastille Day celebrations in Paris
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou Zelenskou sledují oslavy Dne dobytí Bastily na náměstí Place de la Concorde.Foto: Reuters

Akce se konala den po pařížském summitu západních spojenců, kteří oznámili vznik nové koalice zaměřené na posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Země se snaží reagovat na sílící ruské útoky i nedostatek munice.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil přehlídku za symbol „strategického probuzení Evropy“.

Kreml naopak pondělní jednání spojenců označil za nepřátelské a uvedl, že jeho průběh pečlivě sledoval.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Ukrajinci pálí na Moskvu jako o život. Putin se k tomu poprvé vyjádřil

Záběry ukazují následky útoku na moskevskou rafinerii | Video: TELEGRAM/SUPERNOVA_PLUS, X/SENTDEFENDER a Furkan Gözükara, Instagram/kharkiv_city
Prohlédnout 14 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco

Tým bez bílých Francouzů? Komentář španělského politika rozpoutal bouři

„Francie má skvělý tým. Ovšem bez Francouzů. Ale hrají velmi dobře, bude to hrozivý soupeř.“ Tyhle tři věty napsal bývalý španělský premiér Mariano Rajoy pro španělský konzervativní deník El Debate v rámci svého pravidelného komentování fotbalového šampionátu. Narážel tím na etnický původ hráčů francouzského týmu. A způsobil diplomatickou bouři.

Vaše ruce jsou po lokty v ukrajinské krvi. A my si to budeme pamatovat,“ vzkázal Brovdi Orbánovi
Vaše ruce jsou po lokty v ukrajinské krvi. A my si to budeme pamatovat,“ vzkázal Brovdi Orbánovi
Vaše ruce jsou po lokty v ukrajinské krvi. A my si to budeme pamatovat,“ vzkázal Brovdi Orbánovi

Táhněte na Sibiř a začněte znovu! Ukrajinský velitel posílá na Krym ostrý vzkaz

Krymský most stojí, aby měli Rusové kudy uprchnout z Krymu, vysvětluje ukrajinskou strategii velitel Sil bezpilotních systémů Robert „Maďar“ Brovdi. Cílem Kyjeva je odříznout poloostrov od zásob, ale ponechat únikovou trasu – Krymský most. „Ať si přes něj táhnou někam daleko, nejlépe až za Ural,“ posílá Brovdi vzkaz Rusům na Krymu.

Reklama
French firefighters battle Fontainebleau forest blaze near Paris
French firefighters battle Fontainebleau forest blaze near Paris
French firefighters battle Fontainebleau forest blaze near Paris

Požár lesa u Fontainebleau se rozšířil na více než 2000 hektarů

Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže zasáhl od nedělního odpoledne plochu přes 2000 hektarů, informovaly dnes podle agentury AFP místní úřady. Prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory uvedl, že úterý je rozhodujícím dnem pro více než 800 nasazených hasičů bojujících s ohněm. V pondělí pozdě večer francouzská média psala o 1300 zasažených hektarech.

Reklama
Reklama
Reklama