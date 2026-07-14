Paříž ukázala svaly. Macron proměnil oslavu pádu Bastily v ostrý vzkaz Putinovi

Podpora Ukrajiny dostala při oslavách Dne dobytí Bastily silný symbolický rozměr. Po slavné třídě Champs-Élysées pochodovali vedle francouzských vojáků také příslušníci ukrajinské armády a stovky vojáků z takzvané koalice ochotných.
Na vojenské přehlídce ke Dni dobytí Bastily prošlo pařížskou třídou Champs-Élysées zhruba 500 vojáků z koalice ochotných, která podporuje Ukrajinu, a také 25 ukrajinských vojáků. Přehlídku sledovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer i německý kancléř Friedrich Merz.
Akce se konala den po pařížském summitu západních spojenců, kteří oznámili vznik nové koalice zaměřené na posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Země se snaží reagovat na sílící ruské útoky i nedostatek munice.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil přehlídku za symbol „strategického probuzení Evropy“.
Kreml naopak pondělní jednání spojenců označil za nepřátelské a uvedl, že jeho průběh pečlivě sledoval.
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