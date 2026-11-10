Papež jako obr nad městem. Peru svému misionáři chystá monumentální překvapení

Peru chystá papeži Lvu XIV. mimořádné přivítání. V přístavním městě Callao nedaleko metropole Limy vzniká čtrnáct metrů vysoká socha současné hlavy katolické církve. Monument z oceli, sklolaminátu a pryskyřice má stát v parku s výhledem na Tichý oceán. Jeho instalace se připravuje před papežovou návštěvou země, kterou považuje za svůj druhý domov.
Obří socha už opustila dílnu. V pátek časně ráno ji přepravili ve dvou částech na místo budoucí instalace v parku El Niño. Jejím autorem je peruánský sochař Rafael Gutierrez, který dílo označuje za největší sochu žijícího papeže na světě. Stejné prvenství připisuje monumentu také vedení města.
Na vzniku sochy se finančně podílel bankovní ústav Caja Huancayo. Po dokončení bude papežova podobizna stát na vyvýšeném místě, odkud se otevře výhled na Tichý oceán.
Pro Peru má Lev XIV. zvláštní význam. Přestože se narodil v americkém Chicagu, v jihoamerické zemi strávil více než dvě desetiletí. Působil tam jako misionářský kněz a později také jako biskup v severoperuánském městě Chiclayo. Právě zde si vybudoval úzké vazby na místní obyvatele a Peru dnes označuje za svou druhou vlast.
Do země se nyní vrací v rámci rozsáhlé cesty po Jižní Americe. Od 6. do 17. listopadu navštíví také Uruguay a Argentinu. Jde o nejdelší a nejvzdálenější zahraniční cestu jeho dosavadního pontifikátu.
Papež v kokpitu Air France. Lev XIV. si popovídal s piloty Rafale a požehnal jim.
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