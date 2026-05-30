Okřídlení husaři v akci. Polsko vstoupilo do elitního klubu majitelů F-35

Polské letectvo převzalo na domácí půdě první tři stíhačky F-35A Lightning II. Letouny přistály 22. května 2026 na letecké základně Łask po přepravním letu z výrobního závodu společnosti Lockheed Martin ve Fort Worthu v Texasu. Během cesty absolvovaly mezipřistání na základně Lajes na Azorských ostrovech.
Po příletu byly nové stealth (obtížně detekovatelné radarem, pozn. red.) stroje doprovázeny dvojicí stíhaček F-16 Fighting Falcon, které dnes představují hlavní bojové letouny polského letectva. Nejde však o první polské F-35 vůbec.
Osm Polsku dodaných letadel už dříve zamířilo do Ebbingu v Arkansasu, kde slouží k výcviku v rámci programu zahraniční vojenské spolupráce FMS.
První polský F-35 s přezdívkou Husarz vzlétl poprvé 2. prosince 2024. Krátce poté byl přesunut právě do Ebbingu. Stroje, které nyní dorazily do Polska, nesou sériová čísla 3509, 3510 a 3511.
Poslední z nich zaujal i kresbou pantera na ocasní ploše, která odkazuje na neoficiální přezdívku „Panther“ používanou pro letouny F-35.
Velký den pro Polsko
„Je to velký den pro Polsko, pro polské ozbrojené síly a pro letectvo,“ prohlásil polský vicepremiér Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po příletu strojů na 32. leteckou základnu v Łasku.
Zajímavostí je také nové označení polských F-35. Tradiční bílo-červenou šachovnici nahradila méně nápadná verze znaku, což znamená výrazný odklon od dlouholeté tradice polského vojenského letectva.
Název Husarz pro polské F-35 vzešel z veřejné soutěže vyhlášené generálním štábem polských ozbrojených sil v roce 2024. Přezdívka odkazuje na slavné okřídlené husary, jednu z nejslavnějších jednotek polské vojenské historie.
