Přeskočit na obsah
Benative
10. 10. Marina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Od volebních uren po nervózní úsměvy. Česko čeká na výsledky

volební komise, urna, sčítání hlasů
voliči, žena, muž, hanácký lidový kroj, volební lístky
ČR-volby-senát-STAN-obce-FASTPIX
Dnešní volby nám dávají možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v našich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí.
Volební štáb ODS; 10. října 2026, Praha.
Zobrazit
19 fotografií
Členové volební komise sčítají hlasy, které voliči odevzdali ve volbách do zastupitelstev obcí, 10. října 2026, Zlín. |
Foto: ČTK
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Poslední hlasy jsou odevzdány, teď se čeká na verdikt voličů. Volební místnosti se v sobotu odpoledne zavřely a v Česku začíná sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Podívejte se, jak vypadalo volební finále napříč republikou i jak politici prožívali chvíle před vyhlášením výsledků.

Reklama
Prohlédnout 19 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US President Trump attends a campaign rally in Syracuse
US President Trump attends a campaign rally in Syracuse
US President Trump attends a campaign rally in Syracuse

Tu vítěznou paní neznám, Norsku to nezapomenu. Trumpa rozlítila udělená Nobelovka

Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. V pátek to prohlásil americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Napsala to v noci na sobotu agentura Reuters.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚ Češi odvolili. Venku už jsou první výsledky

Voliči v Česku si vybrali nová obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Hlasování skončilo dnes ve 14:00 a volební komisaři začali sčítat hlasy. První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny už ve 14:30, a to ze tří obcí. Oproti minulým komunálním volbám před čtyřmi lety se tak objevily o minutu dříve.

Czech Tour policie
Czech Tour policie
Czech Tour policie

Neznámý útočník bodl ženu u rybníka nenadále do zad. Policie po něm pátrá

Zhruba devětatřicetiletou ženu napadl v sobotu po poledni v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku v Plzni neznámý útočník, zřejmě ji zezadu bodl nožem. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá, řekli ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková a mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.

Reklama
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington

ŽIVĚ Jednání v Miami skončila předčasně, nejspíš jako reakce na Trumpovu dohodu s Putinem

Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně, napsal v sobotu server Ukrajinska pravda s odvoláním na zpravodaje rozhlasové stanice RFE/RL a amerického vyjednávače Steva Witkoffa. Rozhovory podle serveru skončily po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.

Reklama
Reklama
Reklama