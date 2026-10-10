Od volebních uren po nervózní úsměvy. Česko čeká na výsledky

Poslední hlasy jsou odevzdány, teď se čeká na verdikt voličů. Volební místnosti se v sobotu odpoledne zavřely a v Česku začíná sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Podívejte se, jak vypadalo volební finále napříč republikou i jak politici prožívali chvíle před vyhlášením výsledků.
Tu vítěznou paní neznám, Norsku to nezapomenu. Trumpa rozlítila udělená Nobelovka
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. V pátek to prohlásil americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Napsala to v noci na sobotu agentura Reuters.
ŽIVĚ Češi odvolili. Venku už jsou první výsledky
Voliči v Česku si vybrali nová obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Hlasování skončilo dnes ve 14:00 a volební komisaři začali sčítat hlasy. První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny už ve 14:30, a to ze tří obcí. Oproti minulým komunálním volbám před čtyřmi lety se tak objevily o minutu dříve.
Neznámý útočník bodl ženu u rybníka nenadále do zad. Policie po něm pátrá
Zhruba devětatřicetiletou ženu napadl v sobotu po poledni v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku v Plzni neznámý útočník, zřejmě ji zezadu bodl nožem. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá, řekli ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková a mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
ŽIVĚ Jednání v Miami skončila předčasně, nejspíš jako reakce na Trumpovu dohodu s Putinem
Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně, napsal v sobotu server Ukrajinska pravda s odvoláním na zpravodaje rozhlasové stanice RFE/RL a amerického vyjednávače Steva Witkoffa. Rozhovory podle serveru skončily po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.