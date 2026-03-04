Přeskočit na obsah
4. 3. Stela
Obrazem

Od Havla po Pavla. Naši prezidenti jako lyžaři

Od Pavla po Havla, všichni naši prezidenti se alespoň jednou postavili na lyže, i když každý po svém.
Od Havla po Pavla: jak se naši prezidenti drží na svahu
Od Havla po Pavla: jak se naši prezidenti drží na svahu
Od Havla po Pavla: jak se naši prezidenti drží na svahu
Od Havla po Pavla: jak se naši prezidenti drží na svahu
Zobrazit
7 fotografií
Od Pavla po Havla, všichni naši prezidenti se alespoň jednou postavili na lyže, i když každý po svém. |
Foto: FB / Eva Pavlová
Aktuálně.cz

Od Havla po Pavla, všichni naši prezidenti se alespoň jednou postavili na lyže, i když každý po svém. Václav Havel opatrně a s úsměvem, Václav Klaus sportovně a bez helmy, Miloš Zeman spíš symbolicky a Petr Pavel s manželkou jako ze sportovního katalogu. Na svahu se tak potkávají různé éry i styly, od pluhu po carving.

Prohlédnout 7 fotografií
