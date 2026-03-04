Od Havla po Pavla. Naši prezidenti jako lyžaři

Od Havla po Pavla, všichni naši prezidenti se alespoň jednou postavili na lyže, i když každý po svém. Václav Havel opatrně a s úsměvem, Václav Klaus sportovně a bez helmy, Miloš Zeman spíš symbolicky a Petr Pavel s manželkou jako ze sportovního katalogu. Na svahu se tak potkávají různé éry i styly, od pluhu po carving.
Tajemství Macinkova a Turkova Rudého práva. Už je jasné, kde ho na prezidenta vytáhli
Když si předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka listoval v úterý při projevu prezidenta Petra Pavla komunistický Rudým právem, vyvolalo to velkou pozornost i spoustu reakcí. Aktuálně.cz proto zajímalo, proč a jak celý nápad vznikl. Tím spíš, že Macinka nebyl jediný z Motoristů, který měl v době prezidentova projevu před sebou tisk z éry komunismu.
ŽIVĚUkrajina podle Bratislavy přepravu ropy neobnoví. Tranzit se měl spustit ve středu
Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo ve středu slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.
"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth
Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.
Hrabalova chata v Kersku se stala kulturní památkou. Je přístupná i pro veřejnost
Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku se stala kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt spjatý se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, který vlastní Středočeský kraj, se v roce 2024 po rekonstrukci otevřel jako takzvané haus muzeum spravované Polabským muzeem.
ŽIVĚBabiš: Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu.