Benative
31. 1. Marika
Zahraničí

Oceán místo sklepa: proč víno zrající pod vodou chutná lépe?

Chilean firm ages wine in underwater cellars
Vína z hlubin Pacifiku
Potápěči ukládají lahve vína do kovových klecí umístěných na mořském dně u malého ostrova Locos na severu Chile. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pod hladinou Pacifiku u chilského pobřeží zrají vína, která místo sklepa našla útočiště v mořských hlubinách. Potápěči je ukládají do kovových klecí, kde chlad, tma a tlak vody nahrazují tradiční podmínky sklepa a podle degustátorů dávají vínu jemnější, harmoničtější chuť.

