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Obrazem: Trump a bombardér B-2 v hlavních rolích. USA odstartovaly oslavy velkého jubilea

Trump America 250
Trump America 250
Trump America 250
Trump America 250
Trump America 250
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18 fotografií
Donald Trump při projev, kterým odstartoval šestnáctidenní oslavy 250. výročí vzniku Spojených států. |
Foto: AP – Jacquelyn Martin
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Vlajky, vojenské přehlídky, Trumpovi příznivci i bombardér B-2 na obloze. Spojené státy zahájily oslavy svého 250. výročí velkolepou akcí v srdci Washingtonu. Prezident Donald Trump využil jubileum k poselství o „návratu Ameriky“, zatímco kritici upozorňují na stále hlubší rozdělení země. Fotografie zachycují den, kdy se historické výročí proměnilo v politickou show.

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