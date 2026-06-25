Obrazem: Trump a bombardér B-2 v hlavních rolích. USA odstartovaly oslavy velkého jubilea

Vlajky, vojenské přehlídky, Trumpovi příznivci i bombardér B-2 na obloze. Spojené státy zahájily oslavy svého 250. výročí velkolepou akcí v srdci Washingtonu. Prezident Donald Trump využil jubileum k poselství o „návratu Ameriky“, zatímco kritici upozorňují na stále hlubší rozdělení země. Fotografie zachycují den, kdy se historické výročí proměnilo v politickou show.
ŽIVĚ Izraelský činitel popřel stažení z obsazené oblasti v jižním Libanonu
„Izraelské a libanonské zdroje popřely vyjádření nejmenovaného amerického činitele, že Izrael odešel z části území, které obsadil na jihu Libanonu. Podle amerického zdroje měla nad tímto územím převzít kontrolu libanonská armáda, píše Reuters. Mluvčí izraelské vlády Mencer podle AFP řekl, že izraelská armáda odejde z jihu Libanonu, až bude odzbrojeno hnutí Hizballáh, proti kterému bojuje.
ŽIVĚ Trump o Zelenském: Myslím, že si proti Rusku vede celkem dobře. Přinejmenším se drží
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře, řekl ve středu šéf Bílého domu Donald Trump. „Přinejmenším se drží. Na obou stranách umírá spousta lidí, ale myslím, že si vede celkem dobře,“ řekl Trump o Zelenském, když mluvil s novináři v oválné pracovně Bílého domu.
Czech Music Crossroads v Ostravě nabídne 15 interpretů ze sedmi zemí
Mezinárodní showcase festival a konference Czech Music Crossroads letos v Ostravě představí 15 interpretů ze sedmi zemí. Konference začala dnes v ostravském obvodu Poruba. Koncertní část bude součástí Festivalu v ulicích v pátek a sobotu.
Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k oživení tvrdé imigrační politiky
Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek otevřel cestu administrativě prezidenta Donalda Trumpa k obnovení tvrdé imigrační politiky, která byla dříve využívána k odmítání migrantů žádajících o azyl na americko-mexické hranici. Informuje o tom agentura AP.
Šéf Explosie končí. Rezignoval v době debat o možném prodeji firmy
Generální ředitel a předseda představenstva pardubické Explosie Tomáš Rubáček k 30. červnu z rodinných důvodů rezignuje, řekl ČTK mluvčí výrobce výbušnin Martin Vencl. Informaci potvrdilo ČTK také ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); kdo Rubáčka nahradí, ale zatím neuvedlo. Společnost patří státu, vláda zvažuje její prodej.