Obrazem: Svět slaví příchod roku 2026, Nový Zéland zalily ohňostroje

Svět začal slavit příchod nového roku 2026. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, o 15 minut později jej následují Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu.
Nový Zéland vstoupil v poledne SEČ do roku 2026 spolu s ostrovními státy Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy pětiminutovou show s 3500 barevnými raketami ohňostroje, které byly odpáleny z různých pater 240 metrů vysoké vyhlídkové a telekomunikační věže Sky Tower.
V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
Oslavy jsou plánovány po celém Novém Zélandu a očekávají se velkolepé ohňostroje, a to navzdory pochmurnému počasí. „Celý den pršelo, ale obloha se vyjasnila, aby o půlnoci přivítala ohňostroj z věže Sky Tower,“ řekla podle stanice BBC žena, která nový rok slavila v Aucklandu.
V australském Sydney, kde nový rok odstartuje ve 14:00 SEČ, už začaly menší ohňostroje, které rozzářily oblohu nad známým mostem Harbour Bridge.
Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.
„Sjednocení Číny nelze zastavit,“ řekl podle agentur v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching. Předtím Peking uvedl, že dnes ukončil rozsáhlé vojenské cvičení u ostrova Tchaj-wan, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii.
Ruský prezident Putin v novoročním projevu podle agentury TASS uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině.
Ve 13:00 hodin SEČ do nového roku vstoupil ostrov Fidži v Oceánii a také nejvýchodnější části Ruska.
Z Tichomoří se ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupující půlnocí přelijí do dalších časových pásem, aby jako poslední obydlená země východně od mezinárodní datové hranice rok 2026 přivítala Americká Samoa. Stane se tak v poledne 1. ledna SEČ.
Austrálie je vyhlášená opulentními ohňostroji a světelnými show, včetně měst Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty se mezitím připravují na 62minutovou ohňostrojovou show a největší dronové představení na světě.
Bilancovat v novoročních projevech budou už na Silvestra někteří prezidenti a šéfové vlád. Podle médií vystoupí francouzský prezident Emmanuel Macron či německý kancléř Friedrich Merz. Český prezident Petr Pavel bude mít svůj projev až na Nový rok.
ŽIVĚ"Věřím v naše vítězství," prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
