Benative
31. 12. Silvestr
Obrazem

Obrazem: Svět slaví příchod roku 2026, Nový Zéland zalily ohňostroje

A vintage tram runs along Istiklal Street, decorated with New Year lighting, in central Istanbul
Brazil Yemanja New Year
Believers of Afro-Brazilian religions pay tribute to Yemanja
Brazil Yemanja New Year
Lidé sedí na Mrs Macquaries Point s výhledem na operu v Sydney a most Sydney Harbour Bridge před silvestrovským ohňostrojem.
Zobrazit
14 fotografií
Historická tramvaj projíždí hlavní nákupní a pěší ulicí Istiklal, zdobenou novoroční výzdobou, v centru Istanbulu. |
Foto: REUTERS
ČTK / Reuters

Svět začal slavit příchod nového roku 2026. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, o 15 minut později jej následují Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu.

Nový Zéland vstoupil v poledne SEČ do roku 2026 spolu s ostrovními státy Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy pětiminutovou show s 3500 barevnými raketami ohňostroje, které byly odpáleny z různých pater 240 metrů vysoké vyhlídkové a telekomunikační věže Sky Tower.

V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.

Oslavy jsou plánovány po celém Novém Zélandu a očekávají se velkolepé ohňostroje, a to navzdory pochmurnému počasí. „Celý den pršelo, ale obloha se vyjasnila, aby o půlnoci přivítala ohňostroj z věže Sky Tower,“ řekla podle stanice BBC žena, která nový rok slavila v Aucklandu.

V australském Sydney, kde nový rok odstartuje ve 14:00 SEČ, už začaly menší ohňostroje, které rozzářily oblohu nad známým mostem Harbour Bridge.

Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.

„Sjednocení Číny nelze zastavit,“ řekl podle agentur v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching. Předtím Peking uvedl, že dnes ukončil rozsáhlé vojenské cvičení u ostrova Tchaj-wan, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii.

Ruský prezident Putin v novoročním projevu podle agentury TASS uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině.

Ve 13:00 hodin SEČ do nového roku vstoupil ostrov Fidži v Oceánii a také nejvýchodnější části Ruska.

Z Tichomoří se ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupující půlnocí přelijí do dalších časových pásem, aby jako poslední obydlená země východně od mezinárodní datové hranice rok 2026 přivítala Americká Samoa. Stane se tak v poledne 1. ledna SEČ.

Související

Austrálie je vyhlášená opulentními ohňostroji a světelnými show, včetně měst Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty se mezitím připravují na 62minutovou ohňostrojovou show a největší dronové představení na světě.

Bilancovat v novoročních projevech budou už na Silvestra někteří prezidenti a šéfové vlád. Podle médií vystoupí francouzský prezident Emmanuel Macron či německý kancléř Friedrich Merz. Český prezident Petr Pavel bude mít svůj projev až na Nový rok.

Prohlédnout 14 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.

