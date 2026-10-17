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Obrazem: Smutek sloní matky i boj malého brouka. Tohle jsou nejlepší fotografie divoké přírody

Wildlife Photographer of the Year
Co zbylo – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: savci
Tajné světy – vítězná série v kategorii Portfolio
Scény z bažin – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: ptáci
Skryté hlubiny – vítězný snímek kategorie Vycházející hvězda
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19 fotografií
Wildlife Photographer of the Year |
Foto: Wildlife Photographer of the Year – Francisco Negroni
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Slonice nese mrtvé mládě, hovnivál se prodírá prachem s nákladem mnohonásobně větším, než je sám. Soutěž Wildlife Photographer of the Year 2026 ocenila snímky, které ukazují přírodu v její kráse i krutosti. Porota vybírala z rekordních 65 403 fotografií z celkem 121 zemí.

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Někdy stačí jediný snímek, aby člověk na chvíli zapomněl, že se dívá na fotografii divokého zvířete. Černobílá fotografie slonice nesoucí mrtvé mládě zachycuje okamžik, který působí bolestně lidsky.

Jindy se drama odehrává těsně nad zemí, v oblaku prachu, kde drobný brouk zápasí s nákladem mnohonásobně větším, než je on sám.

Co zbylo – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: savci.
Co zbylo – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: savci. Foto: Wildlife Photographer of the Year, se souhlasem – Federico Veronesi

Právě tyto dva protikladné obrazy patří k vítězným snímkům letošního ročníku prestižní soutěže Wildlife Photographer of the Year, kterou pořádá londýnské Přírodopisné muzeum. Zatímco hlavní cenu získal Ital Federico Veronesi za fotografii slonice v Namibii, mezi mladými fotografy uspěl Brit Oscar Whitfield žijící v Zimbabwe se snímkem hovnivála.

Práce z lásky – vítězný snímek kategorie mladých fotografů ve věku 11 až 14 let.
Práce z lásky – vítězný snímek kategorie mladých fotografů ve věku 11 až 14 let. Foto: Wildlife Photographer of the Year – Oscar Whitfield

Porota vybírala z rekordních 65 403 přihlášených fotografií ze 121 zemí či území. Výsledkem je přehlídka okamžiků, které by lidskému oku často unikly, od nečekaných projevů zvířecího chování přes souboje o přežití až po obrazy, které připomínají, jak křehký je svět přírody.

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Oceněné snímky budou od 16. října k vidění v londýnském Přírodopisném muzeu. Podívejte se na oceněné fotografie, které letos porotu zaujaly nejvíce.

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