Obrazem: Smutek sloní matky i boj malého brouka. Tohle jsou nejlepší fotografie divoké přírody

Slonice nese mrtvé mládě, hovnivál se prodírá prachem s nákladem mnohonásobně větším, než je sám. Soutěž Wildlife Photographer of the Year 2026 ocenila snímky, které ukazují přírodu v její kráse i krutosti. Porota vybírala z rekordních 65 403 fotografií z celkem 121 zemí.
Někdy stačí jediný snímek, aby člověk na chvíli zapomněl, že se dívá na fotografii divokého zvířete. Černobílá fotografie slonice nesoucí mrtvé mládě zachycuje okamžik, který působí bolestně lidsky.
Jindy se drama odehrává těsně nad zemí, v oblaku prachu, kde drobný brouk zápasí s nákladem mnohonásobně větším, než je on sám.
Právě tyto dva protikladné obrazy patří k vítězným snímkům letošního ročníku prestižní soutěže Wildlife Photographer of the Year, kterou pořádá londýnské Přírodopisné muzeum. Zatímco hlavní cenu získal Ital Federico Veronesi za fotografii slonice v Namibii, mezi mladými fotografy uspěl Brit Oscar Whitfield žijící v Zimbabwe se snímkem hovnivála.
Porota vybírala z rekordních 65 403 přihlášených fotografií ze 121 zemí či území. Výsledkem je přehlídka okamžiků, které by lidskému oku často unikly, od nečekaných projevů zvířecího chování přes souboje o přežití až po obrazy, které připomínají, jak křehký je svět přírody.
Oceněné snímky budou od 16. října k vidění v londýnském Přírodopisném muzeu. Podívejte se na oceněné fotografie, které letos porotu zaujaly nejvíce.
ŽIVĚ V části Česka se znovu otevřely volební místnosti pro dokončení volby senátorů
V části Česka se po noční pauze opět otevřely volební místnosti, aby v nich lidé mohli dovršit výběr svých budoucích zástupců v horní komoře Parlamentu. Stejně jako při minulé obměně třetiny Senátu před dvěma lety rozhodne jen 22 duelů o senátorské křeslo. Zbývající pět členů horní komory za Strakonicko, Děčínsko, Rychnovsko, Trutnovsko a Vyškovsko totiž bylo zvoleno už před týdnem v úvodním kole.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Doporučovaly ji staré atlasy. Obyčejná houba spouští v těle sebedestrukci krve
Staré houbařské atlasy ji doporučovaly jako chutnou houbu vhodnou do nálevu či do omáček, spousta lidí ji po vzoru svých prarodičů sbírá dodnes. Přesto se čechratka podvinutá zapsala do dějin medicíny jako jedna z nejzákeřnějších hub českých lesů. V lidském těle totiž funguje jako časovaná bomba: člověk ji může bez obtíží jíst desítky let, než další porce vyvolá fatální sebedestrukci krve.
USA podle admirála zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů
Spojené státy zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů (541 miliard korun). V pátek to uvedl admirál Brad Cooper, který je náčelníkem amerického velitelství CENTCOM. To řídí operace namířené proti Íránu a působení armády na Blízkém východě. Podle Coopera americké síly chrání nákladní lodě při plavbě Hormuzským průlivem.
Na základní škole v Oregonu chlapec postřílel tři děti a učitele. Sám nepřežil také
Tři žáci ve věku pět, osm a 11 let a jeden učitel zemřeli po čtvrteční střelbě na základní škole ve městě Bend v americkém státě Oregon, informovala místní policie. Mrtvý je i šestnáctiletý střelec, kterého zastřelil jeden z místních lidí. Další dva zraněné převezly sanitky do nemocnic, uvádí americká média.