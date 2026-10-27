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Domácí

Obrazem: Ryby, sítě a bahno. Podzimní výlov Dehtáře je v plném proudu

ČR-chov-ryby-Rybářství Hluboká-FASTPIX
ČR-chov-ryby-Rybářství Hluboká-FASTPIX
ČR-chov-ryby-Rybářství Hluboká-FASTPIX
ČR-chov-ryby-Rybářství Hluboká-FASTPIX
ČR-chov-ryby-Rybářství Hluboká-FASTPIX
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Hlubočtí rybáři zahájili třídenní výlov rybníku Dehtář (260 ha), 26. října, Žabovřesky. |
Foto: ČTK – Pancer Václav
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Podzimní rána, chladná voda a sítě plné ryb. Na jihočeském Dehtáři začal v pondělí třídenní výlov, při kterém hlubočtí rybáři postupně stahují úlovek z rybníka o rozloze 260 hektarů. V Žabovřeskách se tak znovu odehrává tradiční podívaná, která k jihočeskému podzimu neodmyslitelně patří.

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