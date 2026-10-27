Obrazem: Ryby, sítě a bahno. Podzimní výlov Dehtáře je v plném proudu

Podzimní rána, chladná voda a sítě plné ryb. Na jihočeském Dehtáři začal v pondělí třídenní výlov, při kterém hlubočtí rybáři postupně stahují úlovek z rybníka o rozloze 260 hektarů. V Žabovřeskách se tak znovu odehrává tradiční podívaná, která k jihočeskému podzimu neodmyslitelně patří.
Střelnice: Jak zachránit ČT? Tenhle recept by se jí asi nelíbil. Expert vysvětluje
„Nezávislost ČT změnou financování nekončí,“ tvrdí v podcastu Střelnice Matyáše Zrna mediální konzultant Martin Malý. Boj se vede o redakci zpravodajství, „nastolování diskurzu přitom už dávno není v rukou médií. Média žijí z toho, co znamenala před 20 lety,“ upozorňuje. Uznává ale, že televize svou tvorbou vytváří společný kulturní kánon. Přesto ji označuje za „chráněnou dílnu“.
V izraelských volbách hlasovala více než polovina voličů, účast je rekordní
K úterním parlamentním volbám v Izraeli k 15:00 SEČ přišla více než polovina oprávněných voličů. Uvedla to volební komise. Jde o nejvyšší účast od roku 1973, kdy volební úřady evidují tuto statistiku. Hlasování, kterého se může zúčastnit na sedm milionů voličů, skončí ve 21:00 SEČ.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina oznámily lokální příměří kvůli pomoci lidem z města Olešky
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí.
Tvář Dermacolu po sporu s manželem končí v čele firmy. Ta prohloubila ztrátu
Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky Dermacolu zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby za prodej kosmetiky Dermacol loni meziročně klesly o tři procenta na 703,3 milionu korun.
Okamura přijal zástupce AfD, straně vyjádřil maximální podporu
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) v úterý přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD) včetně saského předsedy Jörga Urbana. Jednání se účastnil i ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Návštěva zahrnovala i krátké pozdravné setkání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a pokračuje schůzkou s náměstkem ministryně financí Petrem Machem (SPD), řekl novinářům ve Sněmovně Okamura.