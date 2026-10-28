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Domácí

Obrazem: Republika slaví 108. narozeniny, prezident předal první vyznamenání

ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
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66 fotografií
Předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu, 28. října 2026, Vladislavský sál, Pražský hrad, Praha. |
Foto: ČTK – Deml Ondřej
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Osmadvacátý říjen patří k nejvýznamnějším dnům českých dějin. Česko si připomíná vznik samostatného Československa v roce 1918. Pietní akty, slavnostní chvíle i setkání politiků a veřejnosti se po letech vracejí k události, která položila základy moderního českého státu. Podívejte se, jak letošní oslavy Dne vzniku samostatného československého státu zachytili fotografové.

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ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX

ŽIVĚ Prezident vyznamenává: Řád Bílého lva obdrželi Čáslavská, Janžurová i Forman

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položil věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenoval nové generály Armády ČR. Večer začal tradiční slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.

ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX

Pavel předal čtyři Bílé lvy. Kvarteto oceněných už ceremonii s metály jednou zažilo

Letos se prezident Petr Pavel rozhodl udělit nejvyšší státní vyznamenání čtyřikrát. Řád bílého lva in memoriam obdrželi gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Dalšími vyznamenanými jsou dvě dámy – vědkyně Helena Illnerová a herečka Iva Janžurová. Čtveřici vyznamenaných spojuje jedna věc – v minulosti už české státní vyznamenání dostali.

ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX
ČR-historie-Pavel-1918-FASTPIX

Projev prezidenta: Demokracie není navždy, musíme odložit pohodlnost a připravit se na rizika

Prezident Petr Pavel v projevu ke státnímu svátku 28. října mluvil o odpovědnosti každého na lepší budoucnosti Česka. Podle svých slov má pocit, že se této odpovědnosti zbavujeme a nechceme vidět signály možných krizí. V politice je podle něj příliš málo odvahy říkat a hájit to, co není populární, ale důležité. Pavel také kritizoval přístup k bezpečnosti, veřejným financím i životnímu prostředí.

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Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz
Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz
Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz

Tragédie ve Španělsku. U Toleda se srazily dva rychlovlaky, počet obětí stoupl na 68

Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 68 lidí zemřelo a bezmála 200 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.

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