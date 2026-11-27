Vydatné čtvrteční sněžení proměnilo české silnice a chodníky v kluziště. Záchranáři museli posilovat posádky, hasiči se nezastavili u vyprošťování a v řadě míst nabírala zpoždění hromadná doprava.
Zima ukázala svou sílu naplno a nejvíce to pocítili řidiči i chodci na silnicích a zledovatělých chodnících. Například na jihu Moravy, kde zasáhlo sněžení nejvýrazněji, vyjížděli hasiči k více než padesáti haváriím, tedy k šestinásobku běžného denního průměru.
Policie tam už v podvečer evidovala kolem stovky nehod a hlášení. Záchranáři kromě těžce zraněných účastníků dopravních nehod ošetřovali i cyklisty a chodce s úrazy hlavy, hrudníku či končetin.
Sněhová kalamita výrazně zkomplikovala také veřejnou dopravu. V Brně nabírala zpoždění MHD a do některých částí vůbec nedojela, podobně nejezdila ani řada regionálních autobusů. Ačkoli se situace po půlnoci na většině míst uklidnila, silničáři museli ráno znovu nasadit sypače.
Záchranáři v souvislosti s namrzlými chodníky apelují především na seniory a lidi s pohybovým omezením, aby nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné.
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