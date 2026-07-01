Obrazem: Potěmkinova vesnice po americku. Tak vypadají oslavy 250 let USA

Hollywood by se možná styděl. Trumpovy oslavy 250. výročí Spojených států měly ohromit svět, první víkend ale přinesl hlavně řídké davy, kulisy z překližky, prázdné expozice a předražené občerstvení. Fotografie z washingtonského parku National Mall ukazují, jak ve skutečnosti vypadala akce, která měla Ameriku ukázat v tom nejlepším světle.
ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu
Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.
Kdo odpálil ukrajinského oligarchu v Monaku? Ve hře je i „kyjevská stopa“
Vadym Jermolajev, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, v pondělí málem přišel o život při bombovém útoku v Monaku. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, kdo za útokem mohl stát, a pracují s více verzemi. Vedle organizovaného zločinu se objevila i hypotéza o možném zapojení ukrajinských struktur.
ŽIVĚ Nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Vědci hodnotí vlnu veder v Evropě, ta ještě nekončí
Vlna veder, která Evropu zasáhla koncem června, byla podle meteorologů nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné. Extrémní projevy počasí sledujeme v online reportáži.
Unikátní skandál na Wimbledonu, na sudího si počíhala žena tenisty. Co se stalo, vešlo do dějin
A dost, řekl si rozzuřený Jeff Tarango na Wimbledonu v roce 1995. Americkému tenistovi tehdy během utkání třetího kola ruply nervy a v Londýně se poté odehrál jeden z nejslavnějších skandálů v celé historii slavného turnaje. Právě dnes od incidentu, jehož dohru měla na svědomí Tarangova francouzská manželka, uplynulo 31 let.