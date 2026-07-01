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Obrazem: Potěmkinova vesnice po americku. Tak vypadají oslavy 250 let USA

Visitors arrive for the Great American State Fair in Washington
Visitors attend The Great American State Fair
America 250
Visitors attend The Great American State Fair
America 250
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20 fotografií
Návštěvníci na akci, jež měla ohromit svět, ale první dny zůstala poloprázdná. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Hollywood by se možná styděl. Trumpovy oslavy 250. výročí Spojených států měly ohromit svět, první víkend ale přinesl hlavně řídké davy, kulisy z překližky, prázdné expozice a předražené občerstvení. Fotografie z washingtonského parku National Mall ukazují, jak ve skutečnosti vypadala akce, která měla Ameriku ukázat v tom nejlepším světle.

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