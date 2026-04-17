Obrazem: Porážka USA v zátoce Sviní znovu ožila. Trump hrozí, Havana mobilizuje

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel při 65. výročí debaklu americké invaze v zátoce Sviní varoval, že ostrov je připraven čelit nové vojenské agresi USA. Napětí zvyšují i čerstvé výroky Donalda Trumpa, který naznačil, že po konfliktu s Íránem by se Washington mohl „zastavit na Kubě“. Ostrov zároveň ochromuje americká ropná blokáda, výpadky proudu a největší ekonomická krize za poslední roky.
Špatný den českého tenisu. Nosková a Macháč padli po boji, neuspěl ani Kopřiva
Tenistka Linda Nosková skončila na turnaji ve Stuttgartu ve čtvrtfinále. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6:7 a 5:7.
ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.
Nafta i benzin o víkendu zlevní, nové ceny platí až do pondělí
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než v pátek.
Timmy se nevzdává: záchranáři znovu zkusí vyprostit uvázlou velrybu v Německu
Zdravotní stav velryby, která před více než dvěma týdny uvázla na mělčině na severu Německa, je lepší, než se předpokládalo. V pátek to podle veřejnoprávní stanice NDR řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Záchranáři obnovili snahu o záchranu kytovce, pokus o vyproštění pomocí vzduchových vaků je nyní plánován na sobotu.
Je jich pět a rozhodli se zemřít. Česká televize uvede nový Strachův film Lajf
Tragikomedie z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina přináší příběh o životě, smrti a naději – a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje. Televizní snímek v premiéře odvysílá program ČT1 v neděli 26. dubna po osmé hodině večerní.