Česká firma Liglass Trading se v Kyrgyzstánu zúčastnila soutěže na stavbu menších vodních elektráren. Vyhrála jich deset, kromě toho uzavřela dohodu na stavbu přehrad na řece Naryn. Ty měla původně stavět ruská společnost RusHydro, Biškek ale smlouvu předloni vypověděl. Reportér Aktuálně.cz se vypravil na místo, kde mají elektrárny stát. Rusové na místě zanechali betonárku a dočasné městečko pro dělníky, vše ale zeje prázdnotou. To nic nemění na tom, že Liglass Trading za to bude muset Rusům zaplatit 37 milionů dolarů (asi 830 milionů korun). Prohlédněte si, jak to na místě vysoko v horách vypadá.

