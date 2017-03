Tvrdě za vše zaplatíte, naučíme vás diplomacii. Krize mezi Tureckem a Nizozemskem v obrazech

před 42 minutami

Turecko hrozí Nizozemcům tvrdou odvetou za to, že o víkendu tureckou ministryni pro záležitosti rodiny eskortovali jako nežádoucí osobu do Německa. Fatma Betül Sayan Kayaová přicestovala do Rotterdamu, aby u zdejších Turků agitovala za reformu turecké ústavy, jež má rozšířit pravomoci prezidenta Erdogana. Ankara hrozí Nizozemcům nejtvrdší odvetou. "Určitě za to zaplatí a dostanou lekci z diplomacie. Naučíme je mezinárodní diplomacii," prohlásil v neděli Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který opět přirovnal postup nizozemských úřadů k "nacismu a fašismu". Naopak poděkoval Francii, že umožnila návštěvu šéfa turecké diplomacie, který v neděli v Metách vystoupil před početným publikem.

autoři: Reuters, Zahraničí