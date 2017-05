před 38 minutami

Tomáš Slavata (36) razí zásadu že všechno zlé je pro něco dobré. Kdyby prý neprožil krušné dětství bez zájmu matky i okolí, nenašel by v sobě to silné odhodlání vzepřít se osudu a nebyl by úspěšný sportovec ani uznávaný filantrop s mnoha oceněními.