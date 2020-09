Obrazem: Nejbizarnější skautské klubovny. Márnice, maringotka i kostelní věž

V září se nevrátili jen žáci do svých lavic, ale také skauti do svých kluboven. Kvůli nedostatku peněz na volnočasové aktivity mládeže je však často čekal návrat do provizorních podmínek. Třeba do nádražní budovy, fotbalové šatny, márnice, sklepa či maringotky. Peníze na opravy shánějí těžko, na nové domy ještě hůře. Při opravách tak musí "dřít" vedoucí, děti i jejich rodiče.