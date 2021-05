Se svým letadlem dokázal to, co žádný Čech před ním, na jeho lety se přišlo podívat i sto tisíc lidí. Přesto zemřel pilot a konstruktér Jan Kašpar v chudobě. Průkopníkem a jednou z největších osobností české aviatiky ale zůstává. Připomeňte si s galerií kolorovaných historických snímků 110. výročí jeho nejslavnějšího kousku - dálkového přeletu z Pardubic do Velké Chuchle dne 13. května 1911.