Obrazem: Evropa se peče. Paříž i Londýn drtí první tropická vlna roku

Evropu sevřela první velká vlna letošních veder. Rozpálené ulice Paříže, přeplněné britské pláže i fontány obléhané lidmi hledajícími ochlazení ukazují, jak kontinent zasáhly teploty přesahující 34 stupňů Celsia. Přinášíme výběr snímků z horkých dní napříč Evropou.
Německo zpřísní boj proti obchodování s lidmi a nucené prostituci, stíhat bude i klienty
Německo hodlá zpřísnit boj proti obchodování s lidmi a proti nucené prostituci. Vláda kancléře Friedricha Merze na svém zasedání schválila návrh zákona, který míří nejen na pachatele, ale také na zákazníky využívající služeb obětí, informovala agentura DPA.
Děti už nebudou muset vídat rodiče, kteří je bili nebo zneužívali. Soud jim odebere rodičovská práva
Opatrovnické soudy by v budoucnu měly mít povinnost posoudit, zda ve vztahu k dítěti neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče, který se vůči dítěti či druhému rodiči dopustil domácího násilí.
Ukrajinský generál vyhlíží bod obratu. "Zvyšujeme tlak ve snaze zahnat Rusy zpět"
Ukrajina má šest měsíců na to, aby od Ruska převzala iniciativu na bojišti a posílila svou pozici pro mírová jednání, řekl agentuře Reuters vysoce postavený velitel ukrajinské armády. Předpokládá, že po více než čtyřech letech rozsáhlé invaze v nejbližší době nastane obrat ve prospěch Kyjeva.
„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.
Banka dá českému fotbalu ročně stovky milionů a bude i novým partnerem reprezentace
Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.