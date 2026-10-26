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Domácí

Obrazem: Chvilkaři vytáhli transparenty kvůli ČT. Tohle vzkazují Babišovi

Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií
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24 fotografií
Demonstrace Ruce pryč od médií!, kterou pořádá spolek Milion chvilek na podporu České televize a Českého rozhlasu, Praha, 25. října 2026. |
Foto: HN – Lukáš Bíba
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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V neděli večer zaplavily Staroměstské náměstí tisíce lidí, kterým se nelíbí vládní plány s Českou televizí a Českým rozhlasem. A dali to najevo po svém. Co vzkazovali Babišovi a spol. a jakými transparenty se vyzbrojili? Prohlédněte si fotogalerii od našich fotografů.

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Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v rozhovoru pro Aktuálně.cz v září 2026.

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