Obrazem: Chvilkaři vytáhli transparenty kvůli ČT. Tohle vzkazují Babišovi

V neděli večer zaplavily Staroměstské náměstí tisíce lidí, kterým se nelíbí vládní plány s Českou televizí a Českým rozhlasem. A dali to najevo po svém. Co vzkazovali Babišovi a spol. a jakými transparenty se vyzbrojili? Prohlédněte si fotogalerii od našich fotografů.
„Poškozují naše demokracie,“ Macron kritizoval roli sociálních sítí v protestech
Sociální sítě poškozují demokracii, což se ukázalo na násilnostech ve Francii během současné vlny demonstrací. V pondělí to v Marseille podle agentury AFP prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten také podle Reuters řekl, že premiér Sébastien Lecornu představí přesvědčivá opatření k utišení protestů. Macron zároveň varoval před dalšími nepokoji, které mohou propuknout o víkendu.
Milion chvilek odmítá, že by zveřejnil číslo premiéra Babiše
Spolek Milion chvilek pro demokracii odmítá tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že zveřejnil jeho telefonní číslo, sdělil jeho předseda Mikuláš Minář. Odsoudil výhrůžky, které Babiš podle svých slov dostal. Zároveň Minář odmítl Babišovo tvrzení, že spolek Milion chvilek rozeštvává společnost.
Schillerová: Na debatu o změně financování veřejnoprávních médií bude ve sněmovně dost času
Na debatu o podmínkách změny financování České televize a Českého rozhlasu bude podle místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) dost času během druhého a třetího čtení návrhu zákona ve sněmovně.
KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové bloky v Dukovanech
Korejská společnost KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Zakázka zahrnuje projektování, dodávky technologií i samotnou výstavbu věží, informovala společnost KHNP.