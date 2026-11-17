Měla to být pokojná pieta, která připomene výročí nacistických represí proti vysokoškolákům ze 17. 11. 1939. Průvod z pražského Albertova měl původně skončit na Vyšehradě, šel ale dál, až se jeho účastníci ocitli v policejním sevření na Národní třídě, kde tvrdě zasáhly jednotky Veřejné bezpečnosti. Zprávy o policejní brutalitě probudily společnost. V pátek 17. 11. 1989 začala sametová revoluce.
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ŽIVĚ Rusko v noci zničilo 1441 ukrajinských dronů, je to zřejmě nový rekord
Ruská protivzdušná obrana zničila v noci na úterý 1441 ukrajinských dronů, oznámilo ráno to na síti Telegram ruské ministerstvo obrany. Jde zřejmě o nejvyšší počet od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin mezitím informoval o 800 zneškodněných dronech, které mířily na region hlavního ruského města.
Co (ne)víte o 17. listopadu. Otestujte si své znalosti v našem kvízu
Náměstí plná lidí, cinkání klíčů a naděje, že tentokrát je už změna opravdu nadosah. Listopad 1989 přinesl chvíle strachu i odvahy, ale hlavně vytouženou svobodu a demokracii. Pamatujete si ještě, jak se ze studentského protestu stal celospolečenský převrat, nebo je to pro vás už jen kapitolou v dějepise? Ověřte si to v následujících 17 otázkách.
ŽIVĚ Pavla vítal potlesk i pískot, Fialovi lidé říkali, ať se vrátí. Slaví se nejen na Národní
Lidé by si neměli idealizovat minulost a věřit, že před rokem 1989 bylo lépe. Novinářům to v úterý na Národní třídě řekl prezident Petr Pavel. Zároveň apeloval na Čechy, aby pečovali o demokracii v zemi. Česko si 17. listopadu připomíná výročí sametové revoluce a Den boje za svobodu a demokracii.
Sonda Voyager se blíží k neuvěřitelné hranici. NASA má na lidi zvláštní prosbu
Před téměř půlstoletím odstartovala ze Země, aby prozkoumala Jupiter a Saturn. Dnes se sonda Voyager 1 řítí mezihvězdným prostorem a chystá se překonat další historický milník. Ve středu 18. listopadu se jako první lidský výtvor dostane do vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Rádiový signál k ní poletí celých 24 hodin. A přestože sondě pomalu dochází energie, její cesta ještě nekončí.