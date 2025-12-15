Obklíčení, o kterém Rusko mlčí. Kupjansk jako nový symbol války

Ukrajina hlásí průlom na severovýchodní frontě, jednotky znovu dobyly části Kupjansku a obklíčily stovky ruských vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy oblasti mluví o vojenském i diplomatickém vítězství, zatímco Moskva dál tvrdí, že toto město i Pokrovsk už má pod kontrolou.
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.