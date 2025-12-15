Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Obrazem

Obklíčení, o kterém Rusko mlčí. Kupjansk jako nový symbol války

Prezident Volodymyr Zelenskyj v Kupjansku.
A road sign reads 'Kupiansk region’, near the frontline town of Kupiansk
Ukraine's President Zelenskiy appears in the frontline town of Kupiansk
Ukrainian serviceman camouflages a HMMWV vehicle near the frontline city of Kupiansk
Ukraine's President Zelenskiy visits the frontline town of Kupiansk
Zobrazit
11 fotografií
Prezident Volodymyr Zelenskyj v Kupjansku. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Ukrajina hlásí průlom na severovýchodní frontě, jednotky znovu dobyly části Kupjansku a obklíčily stovky ruských vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy oblasti mluví o vojenském i diplomatickém vítězství, zatímco Moskva dál tvrdí, že toto město i Pokrovsk už má pod kontrolou.

Prohlédnout 11 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik

Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy

Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.

Reklama
Reklama
Reklama