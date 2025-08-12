Obrazem

Miláček revolucionářů i terč (nejen) českých dezinformátorů. Kdo je George Soros?

před 48 minutami
Maďarsko-americký podnikatel George Soros slaví 12. srpna 95. narozeniny. Patří k nejznámějším a nejštědřejším filantropům světa. Své jmění vybudoval díky finančním spekulacím a miliardy dolarů z něj věnoval na podporu lidských práv a liberálně-demokratických iniciativ po celém světě. Právě tato činnost si vysloužila i mnoho kritiky.
György Schwartz, dnes známý jako George Soros, se narodil v Maďarsku v roce 1930.
György Schwartz, dnes známý jako George Soros, se narodil v Maďarsku v roce 1930. | Foto: Open Society Foundations

Mládí jako György Schwartz

George Soros, původním jménem György Schwartz, se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti do rodiny židovského právníka. Během nacistické okupace Maďarska se jeho rodině podařilo přežít díky tomu, že se rozdělila a opatřila si padělané doklady, které zakrývaly jejich židovský původ. V sedmnácti letech emigroval do Anglie, kde vystudoval na London School of Economics (LSE), přičemž si studium financoval prací nosiče zavazadel na nádraží a číšníka v nočním klubu.

Na LSE se Soros setkal s vlivným filozofem Karlem Popperem, známým obhájcem západní liberální demokracie v poválečné Evropě. Právě Popperův koncept "otevřené společnosti" se stal klíčovým ideovým východiskem Sorosovy pozdější filantropické i finanční dráhy.

Miláček revolucionářů i terč (nejen) českých dezinformátorů. Kdo je George Soros?
