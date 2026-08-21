Noc, kdy se Československo probudilo do okupace. Takhle vypadal srpen 1968

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Tanky a vojáci během několika hodin obsadili letiště, důležité budovy i ulice českých a slovenských měst. Invaze ukončila pražské jaro a naděje na „socialismus s lidskou tváří“. Jak tehdy okupace vypadala přímo v ulicích? Prohlédněte si archivní fotografie, které zachycují první hodiny a dny po vpádu vojsk.
Na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem stojí vlaky kvůli závadě na vedení v Úvalech
Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl v pátek ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 08:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o deset až 45 minut.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
Proč je plisovana sukně opět absolutním hitem letošní sezóny?
Módní trendy se neustále proměňují, ale některé kousky mají jedinečnou schopnost vracet se na výsluní s ještě větší elegancí. Přesně to se odehrává právě teď, kdy ulice metropolí i přehlídková mola ovládla nesmírně ženská a poutavá silueta.
Nenechte si ujít: Mrazivý film o rozpadu rodiny a společnosti i příběh Durrella v zoo
Seriálové drama o dospívání na zděděném ostrově, filmový vhled do maďarské historie od režiséra oscarového Saulova syna, energický koncert jižanského country s českou krví, divadelní inscenace o slavném přírodovědci v prostředí pražské zoo nebo výstava australského umělce Tauschkeho v Galerii Portheimka.
Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.