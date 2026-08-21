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Noc, kdy se Československo probudilo do okupace. Takhle vypadal srpen 1968

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadla do Československa vojska Varšavské smlouvy.
Bratislava, 7. srpna 1968. Dva týdny před invazí se zde setkali sovětský vůdce Leonid Brežněv, československý prezident Ludvík Svoboda a generální tajemník KSČ Alexander Dubček.
Sovětské tanky na Václavském náměstí v Praze během prvních hodin okupace Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968.
Sovětští vojáci s tanky před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě během prvního dne invaze 21. srpna 1968.
Sovětští vojáci na tancích před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě 21. srpna 1968. Právě zde došlo k tvrdým střetům s demonstranty.
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V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadla do Československa vojska Varšavské smlouvy. |
Foto: ČTK
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Tanky a vojáci během několika hodin obsadili letiště, důležité budovy i ulice českých a slovenských měst. Invaze ukončila pražské jaro a naděje na „socialismus s lidskou tváří“. Jak tehdy okupace vypadala přímo v ulicích? Prohlédněte si archivní fotografie, které zachycují první hodiny a dny po vpádu vojsk.

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