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Zahraničí

Nejdřív lodě, teď atom. Vysychající Dunaj ohrožuje jadernou elektrárnu

Low water levels on the Danube River in Apatin
Low water levels on the Danube River in Apatin
Low water levels on the Danube in Serbia
Low water levels on the Danube in Serbia
Low water levels on the Danube in Serbia
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Lidé se procházejí po písčinách, které se objevily uprostřed Dunaje poté, co hladina řeky kvůli dlouhotrvajícímu suchu výrazně klesla. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Rumunsko od úterý preventivně odstaví jeden ze dvou reaktorů jaderné elektrárny Cernavodă. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, jehož voda slouží k chlazení elektrárny. Sucho, které letos zasáhlo velkou část Evropy, tak začíná ohrožovat nejen zemědělství a říční dopravu, ale i výrobu elektřiny.

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Podle rumunského ministerstva energetiky klesla hladina druhé nejdelší evropské řeky na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Státní společnost Nuclearelectrica proto odstaví jeden ze svých dvou bloků o výkonu 706 megawattů, aby předešla možnému poškození chladicího systému.

Hladina Dunaje o víkendu klesla na nejnižší úroveň od roku 1996. | Video: Reuters

Oba reaktory dohromady vyrábějí přibližně pětinu rumunské elektřiny. Výpadek jednoho z nich bude muset země nahradit dovozem energie. Očekávaná špičková spotřeba v tomto týdnu dosáhne přibližně 7 300 megawattů, zatímco domácí výroba pokryje maximálně 4 300 megawattů.

Jaderná elektrárna Cernavodă je jediná v Rumunsku
Jaderná elektrárna Cernavodă je jediná v RumunskuFoto: Nuclearelectrica

Za kritickou situací stojí dlouhotrvající vedra a sucho. Už minulý týden rumunský vodohospodářský úřad oznámil, že průtok Dunaje na vstupu do země klesl na pouhých 1 700 metrů krychlových za sekundu. Běžný červencový průměr přitom činí kolem 4 700 metrů krychlových.

Vraky lodí se vynořují z Dunaje kvůli rekordně nízké hladině vody.
Vraky lodí se vynořují z Dunaje kvůli rekordně nízké hladině vody.Foto: Reuters

Následky jsou vidět po celé délce řeky. Na hranici s Bulharskem se objevily rozsáhlé písčiny, byly přerušeny některé trajektové spoje a nákladní lodě převážející obilí uvázly na mělčinách.

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Nízká hladina komplikuje situaci i v sousedním Maďarsku. U města Kölked nedaleko Moháče se z Dunaje vynořily vraky lodí z druhé světové války a řeka odhalila také nevybuchlou munici, která představuje další riziko pro říční dopravu.

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