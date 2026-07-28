Nejdřív lodě, teď atom. Vysychající Dunaj ohrožuje jadernou elektrárnu

Rumunsko od úterý preventivně odstaví jeden ze dvou reaktorů jaderné elektrárny Cernavodă. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, jehož voda slouží k chlazení elektrárny. Sucho, které letos zasáhlo velkou část Evropy, tak začíná ohrožovat nejen zemědělství a říční dopravu, ale i výrobu elektřiny.
Podle rumunského ministerstva energetiky klesla hladina druhé nejdelší evropské řeky na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Státní společnost Nuclearelectrica proto odstaví jeden ze svých dvou bloků o výkonu 706 megawattů, aby předešla možnému poškození chladicího systému.
Oba reaktory dohromady vyrábějí přibližně pětinu rumunské elektřiny. Výpadek jednoho z nich bude muset země nahradit dovozem energie. Očekávaná špičková spotřeba v tomto týdnu dosáhne přibližně 7 300 megawattů, zatímco domácí výroba pokryje maximálně 4 300 megawattů.
Za kritickou situací stojí dlouhotrvající vedra a sucho. Už minulý týden rumunský vodohospodářský úřad oznámil, že průtok Dunaje na vstupu do země klesl na pouhých 1 700 metrů krychlových za sekundu. Běžný červencový průměr přitom činí kolem 4 700 metrů krychlových.
Následky jsou vidět po celé délce řeky. Na hranici s Bulharskem se objevily rozsáhlé písčiny, byly přerušeny některé trajektové spoje a nákladní lodě převážející obilí uvázly na mělčinách.
Nízká hladina komplikuje situaci i v sousedním Maďarsku. U města Kölked nedaleko Moháče se z Dunaje vynořily vraky lodí z druhé světové války a řeka odhalila také nevybuchlou munici, která představuje další riziko pro říční dopravu.
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