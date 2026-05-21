Nejdřív cigareta, pak zpráva o dalším útoku. Dva světy jednoho rána u Charkova

Charkovská oblast, Ukrajina. Na snímcích se střídají dva obrazy války, které od sebe dělí jen několik kilometrů. Ukrajinští vojáci 33. samostatné mechanizované brigády se vracejí z pozic nedaleko frontové linie, zatímco v Charkově zasahují záchranáři u domů zničených ranními útoky ruských dronů. Mezi frontou a městem se odehrává tichý rytmus návratů, zásahů a každodenního přežívání.
Tvrdá lekce pro NATO. Hrstka Ukrajinců při manévrech „vymazala“ moderní techniku
Pro alianční síly je to nové varování. Společné cvičení Aurora 2026 ve Švédsku suverénně ovládly dva ukrajinské dronové týmy čítající necelých dvacet operátorů. V roli fiktivního nepřítele drtily západní vojáky i techniku a nutily organizátory manévry opakovaně přerušit, aby se alianční jednotky mohly přeskupit.
ŽIVĚ Ať se Ukrajina stane přidruženým členem EU. Zatím bez hlasovacích práv, navrhuje Merz
Německý kancléř Friedrich Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Učinil to v dopise zaslaném do Bruselu, o kterém ve čtvrtek informovala agentura DPA. Reagoval přitom na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl.
Česko se zdrželo v hlasování o rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu
Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se ČR zdržela, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků.
Víme, kde bude první velký protest kvůli sudetským Němcům. Policie popsala manévry
Program festivalu Meeting Brno, který trvá od čtvrtka do konce května, čítá celou řadu položek. Chystají se pietní akce, besedy, výstavy nebo tradiční Pouť smíření. A především sjezd sudetských Němců plánovaný na tento víkend. Dorazí i významní hosté – například předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo olympionik Dominik Hašek. A součástí toho všeho budou ovšem i velké protesty a policejní manévry.
Moderní léčba existuje. Pacienti na ni ale čekají stále déle
Moderní medicína posouvá hranice léčby tempem, které bylo ještě před několika lety těžko představitelné. Přibývají nové terapie pro onkologická, vzácná i chronická onemocnění a řada pacientů dnes díky inovativním léčivům žije déle a kvalitněji. Přesto se čeští pacienti k moderní léčbě dostávají stále pomaleji.