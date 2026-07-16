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Zahraničí

Nechalo za sebou Dillí. Teď je nejznečištěnějším městem planety

Canada Goose stands on the shoreline of the Toronto Islands, on Lake Ontario, as the downtown skyline is covered by wildfire smoke
Wildfire smoke in Ontario
Wildfire smoke in Ontario
Wildfire smoke in Ontario
Wildfire smoke in Ontario
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Husa kanadská stojí na břehu Torontských ostrovů u jezera Ontario. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V Kanadě zuří více než 830 lesních požárů a jejich následky už dopadají i na Spojené státy. Hustý kouř zahalil Toronto, které se vyšplhalo na první místo světového žebříčku měst s nejhorší kvalitou ovzduší. Smog teď ohrožuje miliony lidí na severovýchodě a středozápadě USA.

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Nejhorší situace panuje v provincii Ontario, kde požáry pohlcují rozsáhlé lesy a do ovzduší se dostává obrovské množství kouře. Kanadská meteorologická služba vydala pro Toronto a velkou část jižního Ontaria varování před nebezpečně zhoršenou kvalitou vzduchu a doporučila lidem omezit pobyt venku. Smog by měl přetrvat nejméně do pátku.

Video z vlaku společnosti Canadian National, který projížděl oblastí u města Armstrong v Ontariu obklopený plameny. | Video: X/Sol Mamakwa

Pozornost na sociálních sítích mezitím vzbudilo dramatické video z vlaku společnosti Canadian National, který projížděl oblastí u města Armstrong v Ontariu obklopený plameny. Kvůli požárům byla železniční doprava v regionu zastavena a zaměstnanci společnosti i obyvatelé města museli být evakuováni. Situaci navíc zhoršují další požáry, které vypukly také na severu americké Minnesoty u hranic s Kanadou.

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Silný vítr mezitím žene kouř stovky kilometrů na jih. Zhoršená kvalita ovzduší už zasáhla části Minnesoty, Michiganu a Wisconsinu, během dne se měla rozšířit také do státu New York a nad města Buffalo, New York či Filadelfii. Největší riziko představují jemné prachové částice pro děti, seniory a lidi s dýchacími potížemi.

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Google ilustrační foto
Google ilustrační foto
Google ilustrační foto

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