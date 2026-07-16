Nechalo za sebou Dillí. Teď je nejznečištěnějším městem planety

V Kanadě zuří více než 830 lesních požárů a jejich následky už dopadají i na Spojené státy. Hustý kouř zahalil Toronto, které se vyšplhalo na první místo světového žebříčku měst s nejhorší kvalitou ovzduší. Smog teď ohrožuje miliony lidí na severovýchodě a středozápadě USA.
Nejhorší situace panuje v provincii Ontario, kde požáry pohlcují rozsáhlé lesy a do ovzduší se dostává obrovské množství kouře. Kanadská meteorologická služba vydala pro Toronto a velkou část jižního Ontaria varování před nebezpečně zhoršenou kvalitou vzduchu a doporučila lidem omezit pobyt venku. Smog by měl přetrvat nejméně do pátku.
Pozornost na sociálních sítích mezitím vzbudilo dramatické video z vlaku společnosti Canadian National, který projížděl oblastí u města Armstrong v Ontariu obklopený plameny. Kvůli požárům byla železniční doprava v regionu zastavena a zaměstnanci společnosti i obyvatelé města museli být evakuováni. Situaci navíc zhoršují další požáry, které vypukly také na severu americké Minnesoty u hranic s Kanadou.
Silný vítr mezitím žene kouř stovky kilometrů na jih. Zhoršená kvalita ovzduší už zasáhla části Minnesoty, Michiganu a Wisconsinu, během dne se měla rozšířit také do státu New York a nad města Buffalo, New York či Filadelfii. Největší riziko představují jemné prachové částice pro děti, seniory a lidi s dýchacími potížemi.
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