Moře se zbarvilo do ruda. Kontroverzní lov kytovců šokuje svět

Na Faerských ostrovech se dodnes udržuje tradice lovu velryb a delfínů známá jako grindadráp. Praktika s kořeny sahajícími až do vikingských časů je pro část místních symbolem kulturní identity, zatímco ochránci zvířat ji dlouhodobě kritizují jako krutou a zbytečnou. Každoročně při ní skončí v mělkých zátokách stovky kytovců, kteří jsou následně zabiti na maso a další produkty.
Veteráni obhájili triumf v pařížské čtyřhře, juniorku ovládla budoucí Češka
Čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.
I pro Rusy byl drahý. Kontroverzní kouč chtěl pohádkový plat
Patrick Fischer měl nakročeno na lavičku šampiona hokejové KHL. Jeho finanční požadavky však byly tak vysoké, že odradily i bohatý ruský klub.
Merz to doma schytal za fiasko v OSN. Diplomatickou blamáž Německa svedl na jiné
„Trapná porážka“, „ostuda“, „debakl“, „úpadek“ a „diplomatické fiasko“ – tak němečtí politici a média reagují na to, že se Berlínu nepodařilo získat křeslo v Radě bezpečnosti OSN. I přes rozsáhlou kampaň a „zahraniční orientaci“ současného kancléře Friedricha Merze Německo ve volbě do Rady bezpečnosti OSN neuspělo.
ŽIVĚ Nevycházejte ven, slyšeli lidé v Petrohradu. Ukrajinci za masivního útoku trefili základnu
U Petrohradu byla v noci na sobotu zasažena vojenská základna, uvedl podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco gubernátor tohoto města Alexandr Beglov místním podle AP doporučil nevycházet ven a upozornil je na možné výpadky mobilního internetu. V Leningradské oblasti bylo podle jejího gubernátora Alexandra Drozděnka sestřeleno 141 ukrajinských dronů.
Soud poslal do vazby 35letou ženu, obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kynšperku
Soud dnes poslal do vazby pětatřicetiletou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kynšperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy.