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Zahraničí

Moře se zbarvilo do ruda. Kontroverzní lov kytovců šokuje svět

Grindadráp patří k nejstarším tradicím Faerských ostrovů a jeho kořeny sahají až do vikingské éry.
Delfíni a velryby jsou během lovu zahnáni do mělké zátoky, odkud už nemohou zpátky na otevřené moře.
Na lovu se podílejí desítky lidí i moderní plavidla vybavená komunikační technikou.
Pro mnoho ostrovanů představuje velrybí maso součást místní kultury a historie.
Drastický obsah, následující snímek není vhodný pro děti a citlivé povahy
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Grindadráp patří k nejstarším tradicím Faerských ostrovů a jeho kořeny sahají až do vikingské éry. |
Foto: Sea Shepherd
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na Faerských ostrovech se dodnes udržuje tradice lovu velryb a delfínů známá jako grindadráp. Praktika s kořeny sahajícími až do vikingských časů je pro část místních symbolem kulturní identity, zatímco ochránci zvířat ji dlouhodobě kritizují jako krutou a zbytečnou. Každoročně při ní skončí v mělkých zátokách stovky kytovců, kteří jsou následně zabiti na maso a další produkty.

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