Mezi superspojenci to drhne. Král přiletěl do USA, taková návštěva tam nebyla 20 let

Bouře v Kalifornii nebo historický projev v Kongresu, britská královská rodina během desetiletí opakovaně vstupovala do americké politiky i popkultury a jejich návštěvy se staly symboly měnících se vztahů mezi Londýnem a Washingtonem. Po téměř 20 letech zamířil do USA další britský panovník, král Karel III., aby se pokusil napravit poněkud pošramocené vztahy.
Pomáháte, nebo škodíte? Pravda o záchraně volně žijících zvířat vás možná překvapí
Záchrana zvířat není vždy tím, čím se zdá. V makovské stanici denně řeší dilemata, kdy pomoci a kdy naopak nechat přírodu jednat. „Je důležité, aby lidé věděli, co zachraňovat, a co naopak nechat být,“ říká hajný Libor Šejna. V reportáži můžete nahlédnout do zákulisí stanice a podívat se, jak vypadá každodenní péče o zraněná zvířata i rozhodování, která často nemají jednoduché řešení.
„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho
Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Během úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře.
„Stará dobrá“ Plíšková, zírají ve světě. Senzační zápis do dějin Madridu budí rozruch
Před půl rokem nebyla ani v první tisícovce světového žebříčku. Po dlouhé pauze vyplněné dvěma operacemi kotníku ale Karolína Plíšková předvádí fantastický návrat na okruh WTA. Čtyřiatřicetiletá Češka dělá vlny na turnaji v Madridu, bleskově se blíží návratu mezi elitu a ohromuje tenisovou planetu.
Prokletý hotel: Střelbě na Trumpa předcházel jiný atentát. Tehdy měl prezident namále
Incident na víkendové galavečeři Donalda Trumpa oživil vzpomínku na jeden z nejznámějších atentátů v dějinách USA. Ve stejném hotelu Hilton byl v roce 1981 postřelen prezident Ronald Reagan. Na rozdíl od nedělního incidentu si tehdejší útok vyžádal jednu lidskou oběť a postřelený prezident bojoval o život.
Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům
Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podniká razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech je nasazeno na 1200 policistů.