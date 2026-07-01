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Zahraničí

Merkelová má nový portrét. Chybí na něm to, čím se proslavila

Angela Merkelová odhalila svůj oficiální portrét od malíře Jérémieho Queyrase pro galerii bývalých německých kancléřů ve Spolkovém kancléřství.
V galerii v prvním patře Spolkového kancléřství visí portréty všech bývalých německých spolkových kancléřů. Konrada Adenauera (1949–1963) ztvárnil malíř Hans Jürgen Kallmann, proslulý portréty významných osobností.
Malíř Günter Rittner dával přednost portrétům herců a operních pěvců. Na jeho plátnech se však objevili i politici, například kancléř Ludwig Erhard (1963–1966), zachycený se svým typickým doutníkem.
Günter Rittner je také autorem uvolněného portrétu bývalého spolkového kancléře Kurta Georga Kiesingera (1966–1969).
Portrét Willyho Brandta (1969–1974) s přemýšlivým a charismatickým výrazem namaloval düsseldorfský malíř Oswald Petersen. Zobrazení prvního sociálnědemokratického spolkového kancléře patří k jeho nejznámějším dílům.
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Angela Merkelová odhalila svůj oficiální portrét od malíře Jérémieho Queyrase pro galerii bývalých německých kancléřů ve Spolkovém kancléřství. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Angela Merkelová odhalila oficiální portrét, který letos doplní galerii bývalých německých kancléřů ve Spolkovém kancléřství. Největší pozornost poutá to, co na obraze chybí, její charakteristické gesto sepjatých rukou, neodmyslitelný symbol šestnácti let v čele Německa.

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Po čtyřech a půl letech od odchodu z čela německé vlády odhalila Angela Merkelová svůj oficiální portrét, který se letos na podzim zařadí do galerie bývalých spolkových kancléřů v berlínském Spolkovém kancléřství.

Angela Merkelová odhalila svůj oficiální portrét od malíře Jérémieho Queyrase pro galerii bývalých německých kancléřů ve Spolkovém kancléřství. | Video: Reuters

Obraz však na první pohled překvapí, chybí na něm její nejslavnější poznávací znamení, charakteristické gesto sepjatých rukou známé jako Merkel-Raute.

Na jejím novém portrétu záměrně chybí její typické gesto sepjatých rukou (tzv. Merkel-Raute).
Na jejím novém portrétu záměrně chybí její typické gesto sepjatých rukou (tzv. Merkel-Raute).Foto: Armin Linnartz

Mladý německo-francouzský malíř Jérémie Queyras zvolil jiný přístup. Místo politické ikony zachytil Merkelovou v civilním postoji a soustředil se především na její klidný, introspektivní výraz. Sama bývalá kancléřka uvedla, že s výběrem autora záměrně nespěchala a potřebovala si od svého šestnáctiletého působení v úřadu vytvořit odstup.

A portrait of former German Chancellor Angela Merkel is unveiled at the Bode Museum in Berlin
Bývalá německá spolková kancléřka Angela Merkelová pózuje vedle svého portrétu od umělce Jérémieho Queyrase po jeho slavnostním odhalení v berlínském Bodeho muzeu.Foto: REUTERS – Axel Schmidt

Nový portrét naváže na tradici, která začala už v 70. letech z iniciativy Helmuta Schmidta. Galerie dnes představuje jedinečný průřez moderními německými dějinami, od Konrada Adenauera přes Willyho Brandta, Helmuta Kohla či Gerharda Schrödera až po nově zařazenou Angelu Merkelovou. Každý obraz přitom odráží nejen osobnost kancléře, ale také styl a dobu svého vzniku.

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Než bude portrét v říjnu přemístěn do Spolkového kancléřství, mohou si jej návštěvníci prohlédnout v berlínském Bodeho muzeu.

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