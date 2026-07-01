Merkelová má nový portrét. Chybí na něm to, čím se proslavila

Angela Merkelová odhalila oficiální portrét, který letos doplní galerii bývalých německých kancléřů ve Spolkovém kancléřství. Největší pozornost poutá to, co na obraze chybí, její charakteristické gesto sepjatých rukou, neodmyslitelný symbol šestnácti let v čele Německa.
Po čtyřech a půl letech od odchodu z čela německé vlády odhalila Angela Merkelová svůj oficiální portrét, který se letos na podzim zařadí do galerie bývalých spolkových kancléřů v berlínském Spolkovém kancléřství.
Obraz však na první pohled překvapí, chybí na něm její nejslavnější poznávací znamení, charakteristické gesto sepjatých rukou známé jako Merkel-Raute.
Mladý německo-francouzský malíř Jérémie Queyras zvolil jiný přístup. Místo politické ikony zachytil Merkelovou v civilním postoji a soustředil se především na její klidný, introspektivní výraz. Sama bývalá kancléřka uvedla, že s výběrem autora záměrně nespěchala a potřebovala si od svého šestnáctiletého působení v úřadu vytvořit odstup.
Nový portrét naváže na tradici, která začala už v 70. letech z iniciativy Helmuta Schmidta. Galerie dnes představuje jedinečný průřez moderními německými dějinami, od Konrada Adenauera přes Willyho Brandta, Helmuta Kohla či Gerharda Schrödera až po nově zařazenou Angelu Merkelovou. Každý obraz přitom odráží nejen osobnost kancléře, ale také styl a dobu svého vzniku.
Než bude portrét v říjnu přemístěn do Spolkového kancléřství, mohou si jej návštěvníci prohlédnout v berlínském Bodeho muzeu.
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