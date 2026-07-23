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Měl předat pohár a odejít. Místo toho se Trump stal hlavní hvězdou memů

Trump a Vincent Vega z filmu Pulb Fiction, který se ocitl na jednom z nejslavnějších memů všech dob.
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Trump a Vincent Vega z filmu Pulb Fiction, který se ocitl na jednom z nejslavnějších memů všech dob. |
Foto: Repro / Aktuálně.cz
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Měl jen předat pohár a odejít. Donald Trump ale během finále fotbalového mistrovství světa 2026 zůstal na pódiu i ve chvíli, kdy Španělsko slavilo zisk titulu. Rozpačitý okamžik během pár hodin ovládl internet a odstartoval lavinu memů.

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Když španělští fotbalisté v neděli večer na stadionu MetLife v New Jersey zvedli nad hlavu trofej pro mistry světa, čekalo se, že hlavní hvězdy budou jasné - kapitán týmu, zlatý pohár a radující se spoluhráči.

Místo toho se velká část internetu začala bavit o někom úplně jiném.

Americký prezident Donald Trump po předání medailí a trofeje nezamířil z pódia, jak bývá při podobných ceremoniálech zvykem. Zůstal stát po boku španělských reprezentantů i během jejich vítězné fotografie a několik vteřin to vypadalo, že se stane součástí historického snímku.

Donald Trump a šéf FIFA Gianni Infantino přišli na pódium předat trofej španělským mistrům světa. | Video: Reuters

Nakonec ho prezident FIFA Gianni Infantino jemně odvedl stranou, aby si novopečení mistři světa mohli pořídit ikonickou týmovou fotografii bez prezidenta USA v záběru.

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Trump WCup Soccer
Prezident FIFA Infantino odvádí Trumpa stranou, aby si španělští fotbalisté mohli vychutnat oslavu vítězství.Foto: AP

Právě těch několik rozpačitých sekund ale stačilo.

Na sociálních sítích se okamžitě začaly šířit záběry Trumpovy nehybné pózy vedle slavících fotbalistů. Když FIFA i španělská reprezentace zveřejnily oficiální fotografie, byly oříznuté tak, aby se Trump na hlavním snímku neobjevil. To rozpoutalo debatu, zda nebyl z fotografie digitálně odstraněn. Později se ukázalo, že šlo pouze o běžný ořez, nikoliv o retuš.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Trumpova póza při předávání poháru se během několika hodin stala novou šablonou pro memy. Foto: Reuters

Internet však mezitím objevil mnohem zábavnější využití.

Trumpova póza se během několika hodin stala novou šablonou pro memy. Uživatelé ji začali vkládat do slavných historických fotografií, filmových scén, obalů hudebních alb i legendárních internetových vtipů. Najednou stál vedle Beatles na Abbey Road, objevil se na Titaniku, přihlížel přistání na Měsíci nebo se nenápadně vetřel do dalších ikonických okamžiků světových dějin i popkultury.

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Trump kráčí s Beatles na Abbey Road.
Trump kráčí s Beatles na Abbey Road.Foto: Repro / Aktuálně.cz

Během několika dnů vznikly tisíce různých verzí a nový formát se zařadil mezi nejvirálnější internetové trendy, které letošní fotbalový šampionát přinesl.

Fotbalové mistrovství světa 2026 nabídlo řadu historických momentů, druhý titul Španělska, rozšířený turnaj se 48 týmy i rozlučku několika fotbalových legend. Jedním z nejsdílenějších obrazů šampionátu se ale nakonec nestal vítězný gól ani zvednutí poháru, nýbrž několik vteřin, během nichž Donald Trump zůstal na pódiu o něco déle, než internet považoval za vhodné.

A zbytek už zařídili tvůrci memů.

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