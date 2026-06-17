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Zahraničí

Masakr na Trumpových narozeninách? FBI odhalila děsivý plán útoku

Trump si potřásá rukou s bojovníkem UFC Seanem O'Malleym.
Akce spojila bojové sporty, oslavy výročí Spojených států i Trumpovy 80. narozeniny.
Trump se zúčastnil unikátní akce UFC uspořádané v areálu Bílého domu.
Akce spojila bojové sporty, oslavy výročí Spojených států i Trumpovy 80. narozeniny.
Ve Washingtonu se uskutečnil historicky první galavečer UFC v Bílém domě.
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Trump si potřásá rukou s bojovníkem UFC Seanem O'Malleym. |
Foto: Official White House Photo
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pět lidí bylo obviněno z přípravy útoku na galavečer UFC Freedom 250, který se o víkendu konal na jižním trávníku Bílého domu u příležitosti 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Podle vyšetřovatelů chtěli pomocí dronů s výbušninami vyvolat paniku a následně střílet do prchajícího davu.

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Jen dva dny po netradiční oslavě 80. narozenin Donalda Trumpa zveřejnily americké úřady informace o zmařeném plánu útoku na galavečer UFC Freedom 250 před Bílým domem. Vyšetřovatelé tvrdí, že skupina radikalizovaných mladíků plánovala koordinovaný útok přímo během galavečera na jižním trávníku Bílého domu.

Akce spojila bojové sporty, oslavy výročí Spojených států i Trumpovy 80. narozeniny.
Akce spojila bojové sporty, oslavy výročí Spojených států i Trumpovy 80. narozeniny.Foto: Official White House Photo

Podle soudních dokumentů měli útočníci použít drony naložené výbušninami, které by nad davem vyvolaly chaos a paniku. V okamžiku, kdy by se lidé snažili z místa utéct, měla začít druhá fáze plánu, střelba na prchající účastníky.

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Deník Washington Post s odkazem na soudní dokumenty uvedl, že podezřelí komunikovali nejprve přes TikTok a později prostřednictvím šifrované aplikace Signal. FBI se podle úřadů podařilo do těchto skupin proniknout a plánovaný útok včas odhalit.

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Donald Trump oslavil 80. narozeniny netradičně. Na trávníku Bílého domu uspořádal první turnaj UFC v historii prezidentského sídla. | Video: White House

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení pěti lidí ve státech Kalifornie, Missouri, Nebraska a Ohio. Podle vyšetřovatelů diskutovali o konkrétních cílech, místech odpalu dronů i únikových trasách. Vyšetřování však nadále pokračuje a úřady nevylučují, že do příprav mohly být zapojeny další osoby.

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V centru případu figuruje devatenáctiletý Tycen Proper, který se podle obžaloby k plánování útoku přiznal. Zůstává ve vazbě.

Devatenáctiletý Tycen Proper, obviněný z plánování útoku na galavečer UFC Freedom 250.
Devatenáctiletý Tycen Proper, obviněný z plánování útoku na galavečer UFC Freedom 250. Foto: Úřad šerifa okresu Franklin

Ředitel FBI Kash Patel uvedl, že díky operaci probíhající ve více státech byly plánované útoky zastaveny ještě před jejich realizací.

Prezident Trump, který se nyní účastní summitu G7 ve Francii, novinářům řekl, že se o celé věci dozvěděl až z médií.

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