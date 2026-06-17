Masakr na Trumpových narozeninách? FBI odhalila děsivý plán útoku

Pět lidí bylo obviněno z přípravy útoku na galavečer UFC Freedom 250, který se o víkendu konal na jižním trávníku Bílého domu u příležitosti 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Podle vyšetřovatelů chtěli pomocí dronů s výbušninami vyvolat paniku a následně střílet do prchajícího davu.
Jen dva dny po netradiční oslavě 80. narozenin Donalda Trumpa zveřejnily americké úřady informace o zmařeném plánu útoku na galavečer UFC Freedom 250 před Bílým domem. Vyšetřovatelé tvrdí, že skupina radikalizovaných mladíků plánovala koordinovaný útok přímo během galavečera na jižním trávníku Bílého domu.
Podle soudních dokumentů měli útočníci použít drony naložené výbušninami, které by nad davem vyvolaly chaos a paniku. V okamžiku, kdy by se lidé snažili z místa utéct, měla začít druhá fáze plánu, střelba na prchající účastníky.
Deník Washington Post s odkazem na soudní dokumenty uvedl, že podezřelí komunikovali nejprve přes TikTok a později prostřednictvím šifrované aplikace Signal. FBI se podle úřadů podařilo do těchto skupin proniknout a plánovaný útok včas odhalit.
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Ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení pěti lidí ve státech Kalifornie, Missouri, Nebraska a Ohio. Podle vyšetřovatelů diskutovali o konkrétních cílech, místech odpalu dronů i únikových trasách. Vyšetřování však nadále pokračuje a úřady nevylučují, že do příprav mohly být zapojeny další osoby.
V centru případu figuruje devatenáctiletý Tycen Proper, který se podle obžaloby k plánování útoku přiznal. Zůstává ve vazbě.
Ředitel FBI Kash Patel uvedl, že díky operaci probíhající ve více státech byly plánované útoky zastaveny ještě před jejich realizací.
Prezident Trump, který se nyní účastní summitu G7 ve Francii, novinářům řekl, že se o celé věci dozvěděl až z médií.
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