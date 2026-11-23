Ještě nedávno stál na zahradě v Šimonovicích u Liberce, teď se stane ozdobou Staroměstského náměstí. Třiadvacetimetrový smrk daroval Praze jeho majitel Pavel Tvaroh. Nenechte si ujít jeho slavnostní rozsvícení v sobotu 28. listopadu a zažijte na Staroměstském náměstí první okamžiky letošních Vánoc.
Obrazem: Chtěli umlčet studenty, probudili celou zemi. Národní třída v osudový večer 17. listopadu 1989
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Vybržďování nebo vytlačování z pruhu. Agresivní jízda by měla být nově trestným činem
Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil.
Exkluzivně z Japonska: „Přeji si zničení Slovenska!“ Co se skrývá za hněvem kvůli tanečku na TikToku
Pátek odpoledne, 20. listopadu. Takřka idylický den v Tokiu, s modrou oblohou, ostrým sluncem a nádherně zabarveným podzimním listím, které objímá celý areál šintoistické svatyně Nezu. Za celou dobu, co jezdím do Japonska, jsem tu potřetí. Právě zde taneček skupiny Slováků rozpoutal nebývalou vlnu hněvu. A aby toho nebylo málo, japonští diskutéři už objevili i slovo „čobol“.
Kanadský premiér Carney opepřil slavnostní večeři s novináři, pozval imitátora Trumpa
Kanadský premiér Mark Carney o víkendu přizval komiky, kteří napodobují amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho samotného, na slavnostní večeři s novináři. Imitátoři se ke kanadskému předsedovi vlády připojili na pódiu, aby mu pomohli utahovat si z šéfa Bílého domu i kanadských politiků.