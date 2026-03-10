„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Strach a nejistota ženou Íránce za hranice

Íránci prchají přes hranici do Turecka, zatímco jiní se vydávají opačným směrem, zpět domů. Na přechodu Kapıköy se mísí strach, únava i naděje. Někteří utíkají před bombami a nejistotou, jiní se vracejí k rodinám, s nimiž ztratili kontakt. Válka proměnila hranici v místo těžkých rozhodnutí.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.
ŽIVĚ USA navrhly pokračování jednání o ukončení války příští týden, uvedl Zelenskyj
Spojené státy navrhly, aby třístranná jednání s Ruskem o ukončení války pokračovala příští týden, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentur. Rozhovory by se podle něj mohly konat ve Švýcarsku či Turecku.
Mlčící Šichtařová se po ostré kritice rozmluvila. Na dotaz novinářů reagovala nazlobeně
Úterní jednání Poslanecké sněmovny se stalo v životě poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní) svým způsobem výjimečným dnem. Poté co byla kritizována řadou politiků i částí veřejnosti za to, že ve sněmovně vůbec nemluví a nepracuje ani v žádném výboru, konečně promluvila. A to dokonce hned dvakrát – jak na tiskové konferenci hnutí SPD, za něž kandidovala, tak následně i v jednacím sále.
ŽIVĚ Ukrajinští experti pomohou arabským zemím ničit íránské drony, uvedl Zelenskyj
Ukrajinští vojenští experti jsou tento týden očekáváni v Kataru, Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii, aby tam sdíleli své zkušenosti s ničením dronů íránské konstrukce. Oznámil to v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
V Praze 7 hoří plyn unikající z potrubí, únik zastaví až výkopové práce
Dobrovského ulici v Praze 7 hoří plyn unikající z potrubí a požár poškodil fasádu dvou domů. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu a evakuovali spolu s policií čtyři budovy. Na síti X to uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč a ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.