Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Strach a nejistota ženou Íránce za hranice

WIDER IMAGE: 'Maybe we die together': Voices at the Iran-Turkey mountain crossing
„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Svědectví Íránců na hranici s Tureckem
„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Svědectví Íránců na hranici s Tureckem
„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Svědectví Íránců na hranici s Tureckem
„Lidé se bojí vyjít do ulic.“ Svědectví Íránců na hranici s Tureckem
Zobrazit
12 fotografií
Sestry Shaylin Azizour (9) a Celine Azizour (11) se nechávají portrétovat na hraničním přechodu do Turecka. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Íránci prchají přes hranici do Turecka, zatímco jiní se vydávají opačným směrem, zpět domů. Na přechodu Kapıköy se mísí strach, únava i naděje. Někteří utíkají před bombami a nejistotou, jiní se vracejí k rodinám, s nimiž ztratili kontakt. Válka proměnila hranici v místo těžkých rozhodnutí.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline

ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě

Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.

Poslankyně Svobodných Markéta Šichtařová na tiskové konferenci 10. března 2026. Šichtařová je členkou klubu SPD, protože Svobodní šli do voleb na kandidátce SPD.
Poslankyně Svobodných Markéta Šichtařová na tiskové konferenci 10. března 2026. Šichtařová je členkou klubu SPD, protože Svobodní šli do voleb na kandidátce SPD.
Poslankyně Svobodných Markéta Šichtařová na tiskové konferenci 10. března 2026. Šichtařová je členkou klubu SPD, protože Svobodní šli do voleb na kandidátce SPD.

Mlčící Šichtařová se po ostré kritice rozmluvila. Na dotaz novinářů reagovala nazlobeně

Úterní jednání Poslanecké sněmovny se stalo v životě poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní) svým způsobem výjimečným dnem. Poté co byla kritizována řadou politiků i částí veřejnosti za to, že ve sněmovně vůbec nemluví a nepracuje ani v žádném výboru, konečně promluvila. A to dokonce hned dvakrát – jak na tiskové konferenci hnutí SPD, za něž kandidovala, tak následně i v jednacím sále.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama