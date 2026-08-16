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Kultura

Leonardo da Vinci ožívá. Co se stane, když se ocitnete přímo v jeho době?

Když se historie potká s fantazií. Leonardo da Vinci ožívá v Krumlově
Na jevišti se potkává minulost s fantazií.
Renesanční svět ožívá v pohybu.
Mezi skutečností a divadelní nadsázkou.
Okamžik, kdy se historie mění v příběh.
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15 fotografií
Když se historie potká s fantazií. Leonardo da Vinci ožívá v Krumlově |
Foto: Hynek Glos
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Kde končí historie a začíná její divadelní interpretace? Právě na této hranici se pohybuje komedie Petra Zelenky a Olgy Šubrtové Da Vinci, která přivádí diváky do světa italské renesance a zároveň si pohrává s představou, co znamená setkat se s géniem, jehož myšlení předběhlo vlastní dobu.

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Historik umění Silvio je posedlý starými mistry a kvůli pozoruhodnému obrazu je ochoten zajít velmi daleko. Společně se svou ženou Claudií se však kvůli experimentu ocitá přímo v 15. století, v blízkosti Leonarda da Vinciho. Setkání s géniem ovšem zdaleka nepřináší jen obdiv. Silvio brzy poznává, že žít vedle výjimečného člověka může být stejně fascinující jako nesnadné.

Když se historie potká s fantazií. Leonardo da Vinci ožívá v Krumlově
Když se historie potká s fantazií. Leonardo da Vinci ožívá v KrumlověFoto: Hynek Glos

V prostředí českokrumlovské zámecké zahrady se tak historická látka stává prostorem pro hru s časem, představivostí i samotnou představou geniality. Otáčivé hlediště navíc stírá pevnou hranici mezi jevištěm a okolním prostorem a dává příběhu podobu, která se proměňuje společně s děním na scéně.

Da Vinci měl premiéru v roce 2021. Na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově se letos hraje od 15. srpna do 6. září.

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