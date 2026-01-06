Přeskočit na obsah
6. 1.
Obrazem

Ledová voda místo Jordánu. Ukrajinci dodržují zvyky i za války

Zobrazit
10 fotografií
Zjevení Páně na Ukrajině provází koupel v ledové vodě, rituál víry i osobní odvahy. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V mrazivém Kyjevě se dnes věřící otužilci ponořili do ledové vody při oslavách Zjevení Páně, svátku připomínajícím křest Ježíše Krista v Jordánu. Na Ukrajině jde o hluboce zakořeněnou pravoslavnou tradici, která i v době války symbolizuje víru, vytrvalost a potřebu držet se prastarých rituálů i uprostřed všeobecné nejistoty.

Prohlédnout 10 fotografií
