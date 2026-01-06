Ledová voda místo Jordánu. Ukrajinci dodržují zvyky i za války

V mrazivém Kyjevě se dnes věřící otužilci ponořili do ledové vody při oslavách Zjevení Páně, svátku připomínajícím křest Ježíše Krista v Jordánu. Na Ukrajině jde o hluboce zakořeněnou pravoslavnou tradici, která i v době války symbolizuje víru, vytrvalost a potřebu držet se prastarých rituálů i uprostřed všeobecné nejistoty.
Coco urazila Američany. Naštvaný partner ji hájil, argumentoval šílenstvím Čechů
Americká obhajoba titulu na tenisovém United Cupu zatím neprobíhá hladce. Ze skupiny do čtvrtfinále sice hvězdný výběr postoupí, Coco Gauffová má ale do nejlepší formy daleko. Více než o její hře se přitom mluví o nešťastném vyjádření, kterým urazila vlastní americké fanoušky.
ŽIVĚPeníze na muniční iniciativu dávat nebudeme, řekl Babiš po jednání evropských lídrů
Peníze ze státního rozpočtu česká vláda na muniční iniciativu pro Ukrajinu dávat nebude, lze v ní ale pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. Po dnešním jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných to českým novinářům v Paříži sdělil premiér Andrej Babiš. O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu.
ŽIVĚMinistr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu, řekl po hovoru s protějškem Sybihou
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý ve vyjádření po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Evropa mrzne. Ruší se lety, ve Francii při dopravních nehodách zemřelo pět lidí
Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, v Británii byly zavřeny školy a ve Francii, kde se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů, při dopravních nehodách zahynulo pět lidí. V úterý o tom informovaly tiskové agentury a média.