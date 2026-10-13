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Zahraničí

Kyjev zaskočily ruské rakety. Nebyli jsme varováni, zlobí se Zelenskyj

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
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12 fotografií
Zraněný muž stojí u sanitky před obytným domem, který v Charkově zasáhl ruský proudový dron. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Detonace už otřásaly Kyjevem, když se se zpožděním rozezněly výstražné sirény. Ukrajinské letectvo přiznalo, že před nočním ruským raketovým útokem nedostalo varování o odpálení střel. Incident vyvolal spekulace o tom, zda Ukrajina nepřišla o americkou zpravodajskou podporu.

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Rusko v noci na úterý zaútočilo na Kyjev pravděpodobně šesti balistickými raketami. Ukrajinské letectvo uvedlo, že radary zachytily cíle až ve chvíli, kdy už útok probíhal.

Prezident Zelenskyj přiznal, že Ukrajinci nebyli včas varováni. „Bohužel jsme od našich partnerů o tomto útoku nedostali žádné včasné varování, napsal na síti X.

Informace o odpálení raket z ruského území Ukrajinci tentokrát předem nedostali. Příčina incidentu se vyšetřuje, napsal server Ukrainska pravda.

Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Motor ruského dronu leží v obytné čtvrti Kyjeva, kterou poškodil útok.Foto: Reuters

Událost vyvolala otázky, zda opožděné informace nesouvisí s možným omezením americké zpravodajské pomoci.

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Washington podle dřívějších zpráv Financial Times tlačil na Kyjev kvůli ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Že by Spojené státy sdílení informací skutečně přerušily, však zatím potvrzeno nebylo, upozornil server The Kyiv Independent.

Ukrajinský úředník sdělil agentuře Axios, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner během páteční schůzky s ukrajinskými vyjednavači v Miami pohrozili, že Trump by mohl přestat sdílet s Ukrajinci americké zpravodajské informace, pokud bude Zelenskyj i nadále ignorovat jeho žádosti o zdržení se bombardování ruských rafinerií.

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Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov, známý jako Flash, ale varoval před ukvapenými závěry. Podle něj se už dříve stalo, že zpravodajské služby partnerských zemí nezachytily odpálení některých raket systému S-400. Ani tato možnost ovšem zatím nevysvětluje, proč tentokrát chybělo včasné varování, uvedla ukrajinská agentura UNN.

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