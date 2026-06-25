Křik zpod sutin a noc pod širým nebem. Venezuelská prezidentka mluví o zóně katastrofy

Dvě silná zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla sever Venezuely a způsobila rozsáhlé škody zejména v Caracasu. Podle prvních informací nejméně 32 lidí zemřelo, přes 700 utrpělo zranění, záchranáři dál pátrají v troskách desítek zřícených budov. Úřady vyhlásily stav nouze a varují, že počet obětí může ještě výrazně vzrůst.
Skutečná tragédie se podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodríguezové stala ve městě La Guaira, které leží asi 30 kilometrů severně od Caracasu – tam se zřítily desítky budov. Domy kvůli otřesům padaly také v metropoli.
„Zřítily se desítky budov a my se nyní věnujeme náročnému úkolu zachraňovat životy těch, které nám Bůh dovolí zachránit. Stát La Guaira čelí skutečné tragédii a stal se zónou katastrofy,“ uvedla Rodríguezová v prohlášení, které odvysílala místní televize. „Rodinám, které přišly o své blízké, vyjadřujeme svou soustrast a podporu v těchto těžkých chvílích,“ dodala.
Podle agentury Reuters se zdá, že venezuelská ropná infrastruktura nebyla zemětřesením bezprostředně zasažena. Téměř žádné z měst, z nichž přicházejí oficiální zprávy o vážných škodách, se nepodílí na kritické ropné infrastruktuře a místní úřady v okolí velkého ropného uzlu u jezera Maracaibo uvedly, že nebyli hlášeni žádní zranění.
Energetické společnosti působící v zemi nejprve prováděly sčítání zaměstnanců, než přistoupily k prvotnímu posouzení stavu ropných polí, závodů a rafinerií; britská firma Shell potvrdila, že její pracovníci jsou v bezpečí.
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