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Zahraničí

Křik zpod sutin a noc pod širým nebem. Venezuelská prezidentka mluví o zóně katastrofy

Venezuela Earthquake
Aftermath of an earthquake in La Guaira
Venezuela Earthquake
Aftermath of an earthquake in Caracas
Aftermath of an earthquake in La Guaira
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Záchranáři nesou zraněného muže po zemětřesení, které zasáhlo venezuelskou metropoli. |
Foto: AP – Ariana Cubillos
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Dvě silná zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla sever Venezuely a způsobila rozsáhlé škody zejména v Caracasu. Podle prvních informací nejméně 32 lidí zemřelo, přes 700 utrpělo zranění, záchranáři dál pátrají v troskách desítek zřícených budov. Úřady vyhlásily stav nouze a varují, že počet obětí může ještě výrazně vzrůst.

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Skutečná tragédie se podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodríguezové stala ve městě La Guaira, které leží asi 30 kilometrů severně od Caracasu – tam se zřítily desítky budov. Domy kvůli otřesům padaly také v metropoli.

„Zřítily se desítky budov a my se nyní věnujeme náročnému úkolu zachraňovat životy těch, které nám Bůh dovolí zachránit. Stát La Guaira čelí skutečné tragédii a stal se zónou katastrofy,“ uvedla Rodríguezová v prohlášení, které odvysílala místní televize. „Rodinám, které přišly o své blízké, vyjadřujeme svou soustrast a podporu v těchto těžkých chvílích,“ dodala.

Podle agentury Reuters se zdá, že venezuelská ropná infrastruktura nebyla zemětřesením bezprostředně zasažena. Téměř žádné z měst, z nichž přicházejí oficiální zprávy o vážných škodách, se nepodílí na kritické ropné infrastruktuře a místní úřady v okolí velkého ropného uzlu u jezera Maracaibo uvedly, že nebyli hlášeni žádní zranění.

Energetické společnosti působící v zemi nejprve prováděly sčítání zaměstnanců, než přistoupily k prvotnímu posouzení stavu ropných polí, závodů a rafinerií; britská firma Shell potvrdila, že její pracovníci jsou v bezpečí.

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