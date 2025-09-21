Obrazem

Křečovice opět žily filmem. Slavilo se tu 40. výročí natáčení Vesničky mé střediskové

Každý ze stovek lidí, kteří v sobotu 13. září do středočeských Křečovic dorazili, dostal mapu a mohl se projít po nejslavnějších lokacích filmu.
Velký zájem vzbuzovalo stavení, kterému tu většina říká Otíkův statek. Právě tady filmaři v roce 1985 umístili obydlí závozníka Oty Rákosníka.
Hospoda na návsi je už mnoho let zavřená. Sice chátrá, ale stále si drží podobu, jakou si miliony diváků pamatují z filmu.
Tím nejdůležitějším, kdo do Křečovic na oslavy výročí natáčení dorazil, byl pro mnohé z přítomných Zdeněk Svěrák. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Václav Vašků
před 3 hodinami
V Křečovicích se slavilo. Přijeli Zdeněk Svěrák, Jaromír Šofr či Klára Pollertová-Trojanová a vzpomínali na rok 1985, kdy se tu natáčelo Vesničko má středisková.
Prohlédnout si 12 fotografií
 
"Ty kalhotky jsem měla dvoje." Čtyřicetiletý tuzemák rozdováděl vesničku střediskovou

"Ty kalhotky jsem měla dvoje." Čtyřicetiletý tuzemák rozdováděl vesničku střediskovou
Prohlédnout si 12 fotografií
Ty nejslavnější scény z filmu Vesničko má středisková připomněl místní ochotnický spolek. Role Oty Rákosníka se ujal skutečný Petr Rákosník. I on si jako dítě ve filmu zahrál.
před 3 hodinami

Prohlédnout si 12 fotografií
