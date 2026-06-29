Konec tropů? Část Evropy už ochladil déšť, jinde teploty dál trhají rekordy

Evropa se o víkendu změnila v rozpálenou pec a toužebně očekává ochlazení a déšť. Kontinent, který se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr, sužuje další vlna extrémních veder. Podle WHO už stála stovky životů, přetěžuje energetické sítě a narušuje běžný život. Organizace varuje, že podobné epizody budou stále častější, pokud státy nepřijmou účinná opatření.
Pět lidí bylo zabito při střelbě na severu Německa, oznámila policie
Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa, podezřelý byl zadržen, oznámila policie podle agentury DPA. Motiv činu je podle policistů zatím neznámý.
Víkend zaznamenal nové teplotní maximum v historii Česka, potvrdil ústav
Meteorologové v pondělí potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu, oznámil v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Malý zázrak mezi troskami. Záchranáři vytáhli živého Mojžíše i plačícího kojence
Uprostřed katastrofy, která si ve Venezuele zatím vyžádala téměř 1500 obětí, se stále objevují malé zázraky. Záchranáři během víkendu vytáhli z trosek několik dětí včetně kojence a jedenáctiletého chlapce jménem Mojžíš. Jeho záchrana patří k nejsilnějším příběhům probíhajícího pátrání po přeživších.
Růžová planeta mate astronomy. Webbův teleskop odhalil něco, co nikdo nečekal
Je růžová, zahalená do podivného oparu a vědci dodnes nevědí, jestli jde o planetu, nebo o nepovedenou hvězdu. Teď ale kolem záhadného objektu GJ 504 b učinili objev, který může změnit pohled na studium vzdálených světů. Díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba totiž objevili něco zvláštního: důkazy o existenci slaných mraků v jeho atmosféře.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila čtvrtou nasazenou, nakonec se ale radovala Američanka
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut.