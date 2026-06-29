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Zahraničí

Konec tropů? Část Evropy už ochladil déšť, jinde teploty dál trhají rekordy

Italy Extreme Weather Heat
Germany Extreme Weather Heat
Romania Extreme Weather Heat
Germany Extreme Weather Heat
Austria Weather Extreme Heat
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Lachtan si během komentované prohlídky v římské zoologické zahradě Bioparco pochutnává na zmrzlině. |
Foto: AP – Alessandra Tarantino
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Evropa se o víkendu změnila v rozpálenou pec a toužebně očekává ochlazení a déšť. Kontinent, který se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr, sužuje další vlna extrémních veder. Podle WHO už stála stovky životů, přetěžuje energetické sítě a narušuje běžný život. Organizace varuje, že podobné epizody budou stále častější, pokud státy nepřijmou účinná opatření.

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Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Víkend zaznamenal nové teplotní maximum v historii Česka, potvrdil ústav

Meteorologové v pondělí potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu, oznámil v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Růžový svět mate astronomy.
Růžový svět mate astronomy.
Růžový svět mate astronomy.

Růžová planeta mate astronomy. Webbův teleskop odhalil něco, co nikdo nečekal

Je růžová, zahalená do podivného oparu a vědci dodnes nevědí, jestli jde o planetu, nebo o nepovedenou hvězdu. Teď ale kolem záhadného objektu GJ 504 b učinili objev, který může změnit pohled na studium vzdálených světů. Díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba totiž objevili něco zvláštního: důkazy o existenci slaných mraků v jeho atmosféře.

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