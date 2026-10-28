Přeskočit na obsah
Benative
28. 10.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Koho vyznamenal Masaryk? A koho Husák? Řád Bílého lva měl překvapivé nositele

Benito Mussolini během projevu v září 1934
Miguel Primo de Rivera: Španělskému generálovi a diktátorovi udělil řád prezident T. G. Masaryk v roce 1925 při upevňování diplomatických vztahů se Španělským královstvím.
Miloš JAKEŠ, Jásir ARAFAT, Yasser, Gustáv HUSÁK, politik
Fidel Castro and his brother Raul Castro preside over a ceremony in Havana, Cuba
Hirohito: Japonskému císaři udělil řád v roce 1928 prezident T. G. Masaryk u příležitosti císařovy korunovace v rámci tradiční diplomacie. Vyznamenání získal ještě před expanzivní militaristickou politikou Japonska ve 30. a 40. letech.
Zobrazit
11 fotografií
Benito Mussolini během projevu v září 1934 |
Foto: Profimedia.cz
Matyáš Zrno
Jan Bezucha
Matyáš Zrno
Jan Bezucha
Matyáš Zrno,Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Nositeli nejvyššího českého státního vyznamenání – Řádu Bílého lva – se stali politici uznávaní i kontroverzní. Řád vznikl roku 1920 a byl v meziválečném období udělovaný výhradně cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát. V době totality se pak rozdával spřáteleným komunistickým vládcům. Po sametové revoluci byl řád v roce 1994 obnoven jako nejvyšší vyznamenání České republiky.

Prohlédnout 11 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US President Trump campaigns in Texas
US President Trump campaigns in Texas
US President Trump campaigns in Texas

ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.

Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias Agit. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá, že by byl proruský. A prozradil, jak pokračuje příprava filmu podle Kingdom Come.
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias Agit. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá, že by byl proruský. A prozradil, jak pokračuje příprava filmu podle Kingdom Come.
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias Agit. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá, že by byl proruský. A prozradil, jak pokračuje příprava filmu podle Kingdom Come.

„Proruská nálepka je absurdní.“ Vávra o ceně od Macinky i svých kontroverzích

Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale budí vášně kvůli jeho kontroverzím. Aktuálně.cz s Vávrou po ceremonii hovořilo. V rozhovoru odmítá, že by byl proruský. Zároveň ale připouští, že zdaleka ne každý, by mu cenu udělil. Poodhalil také přípravy filmu Kingdom Come.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začaly na Vítkově

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.

Reklama
Spain Train Crash
Spain Train Crash
Spain Train Crash

Srážka rychlovlaků ve Španělsku si vyžádala nejméně 50 obětí a bezmála 200 zraněných

Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 50 lidí zemřelo a 179 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský server El Español. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.

Reklama
Reklama
Reklama