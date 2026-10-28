Koho vyznamenal Masaryk? A koho Husák? Řád Bílého lva měl překvapivé nositele

Nositeli nejvyššího českého státního vyznamenání – Řádu Bílého lva – se stali politici uznávaní i kontroverzní. Řád vznikl roku 1920 a byl v meziválečném období udělovaný výhradně cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát. V době totality se pak rozdával spřáteleným komunistickým vládcům. Po sametové revoluci byl řád v roce 1994 obnoven jako nejvyšší vyznamenání České republiky.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
„Proruská nálepka je absurdní.“ Vávra o ceně od Macinky i svých kontroverzích
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale budí vášně kvůli jeho kontroverzím. Aktuálně.cz s Vávrou po ceremonii hovořilo. V rozhovoru odmítá, že by byl proruský. Zároveň ale připouští, že zdaleka ne každý, by mu cenu udělil. Poodhalil také přípravy filmu Kingdom Come.
Jste loutkou Trumpovy propagandy. „Neměl jsem jinou možnost,“ hájí šéf Audi americké vystoupení
Šéf Audi oznamující na jednom pódiu s prezidentem USA Donaldem Trumpem stavbu nové továrny. Málokterý obrázek v poslední době naštval německé odboráře Volkswagenu více. Šéfové jednotlivých organizací si v cupování vedení čtyř kruhů neberou příliš servítky a po chuti nebyla tato akce ani veřejnosti. Pro záchranu Audi to ale může být klíčové.
ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začaly na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku si vyžádala nejméně 50 obětí a bezmála 200 zraněných
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 50 lidí zemřelo a 179 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský server El Español. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.