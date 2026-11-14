„Jsem tvůj otec.“ Meč Dartha Vadera vynesl v aukci rekordních 102 milionů

Více než 102 milionů korun za zbraň, která vznikla zčásti ze součástky starého fotoaparátu. Světelný meč Dartha Vadera, s nímž se utkal s Lukem Skywalkerem v jednom z nejslavnějších filmových soubojů, se stal rekordním úlovkem aukce v Dallasu. Nový majitel za něj ve čtvrtek zaplatil přes 4,87 milionu dolarů. Dosud žádný předmět ze světa Star Wars se v aukci neprodal za vyšší částku.
Rekvizita přitom sehrála důležitou roli hned ve dvou zásadních okamžicích původní trilogie. Právě tímto mečem Vader bojoval s Lukem v Oblačném městě ve filmu Impérium vrací úder z roku 1980.
Souboj končí drtivou porážkou mladého Jediho. Vader mu usekne ruku a vzápětí pronese větu, která se stala jedním z nejslavnějších filmových dialogů: „Jsem tvůj otec.“ Rekvizitu při natáčení používal herec David Prowse i jeho dublér, olympijský šermíř Bob Anderson.
Stejná zbraň se objevila také o tři roky později v Návratu Jediho. V trůnním sále císaře Palpatina se s ní Vader naposledy střetává se svým synem. Tentokrát už ale příběh nesměřuje k dalšímu vítězství temné strany.
Luke odmítne otce zabít a Vader se obrátí proti císaři, aby synovi zachránil život. Meč tak provází nejen jeden z největších zvratů filmové historie, ale také závěr příběhu o vykoupení muže, kterého galaxie znala jako Dartha Vadera.
Z blesku fotoaparátu vznikla zbraň filmového padoucha
Na první pohled jde o technologicky vyspělou zbraň z předaleké galaxie. Ve skutečnosti její základ pochází z docela pozemského zařízení. Rukojeť byla vyrobena úpravou nástavce blesku britského fotoaparátu Micro Precision Products (M. P. P.) Microflash z 50. let.
Filmaři zachovali původní černý kryt, středový prstenec i upevňovací svorku. Odstranili označení výrobce a přidali sedm černých plastových úchytů ve tvaru písmene T, ozdobnou kabeláž, proužek s výstupky a kovový kroužek ve tvaru písmene D. Právě ten umožňoval zavěsit zbraň na Vaderův opasek.
Z obyčejného fotografického příslušenství tak vznikla silueta, kterou dnes poznají i lidé, kteří Star Wars nikdy neviděli.
Jenže na rozdíl od některých dalších filmových rekvizit nešlo pouze o dekoraci. Tento exemplář byl určený pro skutečné soubojové scény, a proto musel vydržet mnohem víc než běžné zacházení před kamerou.
Uvnitř rukojeti se nacházely dva masivní hliníkové válečky, které zpevňovaly konstrukci. Do nich byla upevněna ocelová tyč sloužící k připojení vyměnitelných dřevěných čepelí. Ty měly hliníkové objímky a zajišťovaly je šrouby s vnitřním šestihranem.
Existovala totiž také samostatná verze rukojeti pro scény, v nichž Vader se zbraní pouze manipuloval a nesoubojoval. Ta čepel nést nemusela. Dražený kus byl naopak konstruován tak, aby zvládl fyzickou zátěž náročných choreografií.
Dva herci, jeden Vader a souboje, které se zapsaly do historie
V roli Dartha Vadera se o zbraň při natáčení dělili David Prowse a olympijský šermíř Bob Anderson, který zastával také roli kaskadéra. Právě Anderson se podílel na soubojových scénách, v nichž bylo potřeba skloubit šermířskou techniku s filmovou choreografií.
Střet s Lukem v Impériu vrací úder byl výrazně ambicióznější než souboj se světelnými meči v prvním filmu. Mark Hamill a Anderson trénovali pod vedením koordinátora kaskadérů Petera Diamonda.
Také samotná rekvizita dostávala zabrat. Původně byly plastové úchyty připevněné lepidlem, během soubojů se ale uvolňovaly. Filmaři je proto dodatečně zajistili malými šrouby. Zbraň musela přežít opakované údery a pohyby, aniž by se při natáčení rozpadla.
Zajímavé je i řešení samotných čepelí. Při natáčení Impéria vrací úder měly zpočátku reflexní povrchovou úpravu z materiálu Scotchlite. Ta poskytovala jasný referenční bod pro pozdější vytvoření světelného efektu. Později se používaly čepele natřené bílou barvou.
Byly to ovšem spotřební součásti, které se během natáčení měnily. Žádná původní filmová čepel se podle dostupných informací nedochovala v soukromých sbírkách. Ani dražený exemplář ji proto neobsahuje.
Předběhl ho až Lukův meč. Teď přišel o prvenství znovu
George Lucas původně zamýšlel světelný meč jako futuristickou zbraň skupiny čestných strážců míru. Inspiraci hledal mimo jiné v romantických a rytířských legendách o králi Artušovi. Chtěl elegantní zbraň, která dokáže odrážet energetické výboje a v chaotickém vesmíru plném paprskových pistolí slouží především k obraně.
Z původní představy se stal jeden z nejrozpoznatelnějších filmových symbolů. A také mimořádně drahý sběratelský artikl.
Vaderův soubojový meč se v září 2025 objevil v aukci Propstore, kde se prodal za 3 654 000 dolarů. Tehdy se stal nejdražší vydraženou filmovou rekvizitou ze světa Star Wars.
O prvenství ale rychle přišel. Dne 15. července 2026 se v aukční síni Heritage Auctions prodal Lukův světelný meč z filmu Impérium vrací úder za 3 750 000 dolarů. Vaderovu zbraň tehdy překonal o 96 tisíc dolarů.
Nyní se však pořadí znovu obrátilo. Vaderův meč se vydražil za více než 4,87 milionu dolarů a Lukův dosavadní rekord překonal o více než milion dolarů. Součástí Lukova draženého souboru přitom byla také speciální filmová rekvizita useknuté ruky, kterou vytvořil maskér Stuart Freeborn podle odlitku ruky herce Marka Hamilla.
Oba meče přitom spojuje mnohem víc než jen aukční rekordy. Jsou spojené s největším odhalením původní trilogie i jejím emocionálním vyústěním. Jeden patřil muži, který se stal symbolem temné strany Síly. Druhý jeho synovi, jenž v něm nakonec dokázal najít dobro.
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