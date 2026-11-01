Ještě jsou to děti, ale už oblékají uniformy. Kyjev přijal nové kadety uprostřed války

Polibek ukrajinské vlajce, požehnání pravoslavného kněze i slavnostní připínání nárameníků. V Kyjevě přijímali nové kadety vojenského lycea, z nichž mnozí jsou ještě děti. Slavnostní ceremoniál spojil vojenskou disciplínu s tancem a emocemi. Prohlédněte si fotografie z okamžiku, kdy se školáci oblékli do uniforem a vstoupili do světa dospělých a jejich vojenských tradic.
Pirátka se tvrdě opřela do Babišovy vlády. Vadí jí šmírování i známý zpěvák
Návrh Evropské unie na plošné skenování soukromých zpráv, známý jako Chat Control, představuje podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) zásadní hrozbu pro soukromí občanů. V podcastu Evropa v souvislostech upozornila, že ochrana dětí před sexuálním zneužíváním se nesmí stát záminkou k masovému šmírování.
Rusko chce při jednání o míru u stolu jen Ukrajinu a Spojené státy. Evropu až později
Příští kolo rozhovorů o urovnání konfliktu na Ukrajině by se mělo v první fázi uskutečnit v třístranném formátu, a to mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy. Podle agentury Interfax to v neděli řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov. Na otázku, zda by do jednání mohl být zapojen některý z evropských států, nepřímo odpověděl, že v počáteční fázi nikoliv.
Český fenomén popírá biologii. Kocumová ohromuje svět a odhaluje, co za tím je
Někdejší vycházející hvězda českého lyžování musela profesionální sportovní kariéru uložit k ledu už ve svých 21 letech, příčinou byla genetická vada imunity. O šestadvacet let později Zuzana Kocumová ohromuje svět překážkových závodů Spartan Race, kde poráží i mnohé dvakrát mladší soupeřky. V rozmezí pouhých osmi dnů dokázala Češka ovládnout evropský šampionát i mistrovství světa ve sprintu.
ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.