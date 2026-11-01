Přeskočit na obsah
Benative
1. 11. Felix
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ještě jsou to děti, ale už oblékají uniformy. Kyjev přijal nové kadety uprostřed války

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Zobrazit
10 fotografií
Generál ukrajinské armády Volodymyr Lišavskyj a herec Volodymyr Talaško připínají nárameníky na uniformu mladého kadeta během slavnostního přijímacího ceremoniálu v Kyjevě. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Polibek ukrajinské vlajce, požehnání pravoslavného kněze i slavnostní připínání nárameníků. V Kyjevě přijímali nové kadety vojenského lycea, z nichž mnozí jsou ještě děti. Slavnostní ceremoniál spojil vojenskou disciplínu s tancem a emocemi. Prohlédněte si fotografie z okamžiku, kdy se školáci oblékli do uniforem a vstoupili do světa dospělých a jejich vojenských tradic.

Prohlédnout 10 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ušakov také řekl, že si myslí, že by ruský prezident Vladimir Putin (na snímku) ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zvedl telefon, pokud by mu zavolal.
Ušakov také řekl, že si myslí, že by ruský prezident Vladimir Putin (na snímku) ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zvedl telefon, pokud by mu zavolal.
Ušakov také řekl, že si myslí, že by ruský prezident Vladimir Putin (na snímku) ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zvedl telefon, pokud by mu zavolal.

Rusko chce při jednání o míru u stolu jen Ukrajinu a Spojené státy. Evropu až později

Příští kolo rozhovorů o urovnání konfliktu na Ukrajině by se mělo v první fázi uskutečnit v třístranném formátu, a to mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy. Podle agentury Interfax to v neděli řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov. Na otázku, zda by do jednání mohl být zapojen některý z evropských států, nepřímo odpověděl, že v počáteční fázi nikoliv.

Zuzana Kocumová na MS ve Spartan Race 2026
Zuzana Kocumová na MS ve Spartan Race 2026
Zuzana Kocumová na MS ve Spartan Race 2026

Český fenomén popírá biologii. Kocumová ohromuje svět a odhaluje, co za tím je

Někdejší vycházející hvězda českého lyžování musela profesionální sportovní kariéru uložit k ledu už ve svých 21 letech, příčinou byla genetická vada imunity. O šestadvacet let později Zuzana Kocumová ohromuje svět překážkových závodů Spartan Race, kde poráží i mnohé dvakrát mladší soupeřky. V rozmezí pouhých osmi dnů dokázala Češka ovládnout evropský šampionát i mistrovství světa ve sprintu.

Při dronovém útoku asi 400 kilometrů východně od Moskvy byl dnes zasažen průmyslový podnik, uvedly ruské úřady. Ukrajina tvrdí, že zasáhla významnou ropnou rafinerii. Ilustrační snímek.
Při dronovém útoku asi 400 kilometrů východně od Moskvy byl dnes zasažen průmyslový podnik, uvedly ruské úřady. Ukrajina tvrdí, že zasáhla významnou ropnou rafinerii. Ilustrační snímek.
Při dronovém útoku asi 400 kilometrů východně od Moskvy byl dnes zasažen průmyslový podnik, uvedly ruské úřady. Ukrajina tvrdí, že zasáhla významnou ropnou rafinerii. Ilustrační snímek.

ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů

Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama