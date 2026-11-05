Írán se směje Trumpovi. Jeho volební porážku slaví jako vlastní vítězství

Íránská vláda si včera vychutnávala tvrdý políček, který Donald Trump utržil v kongresových volbách. Prohlásila, že američtí voliči odmítli válku rozpoutanou americkým prezidentem. Teherán přitom zůstává v nejvyšší pohotovosti kvůli možnosti obnovení amerických a izraelských úderů.
„Ať už kvůli svědomí, nebo kvůli životním nákladům, Američané řekli VÁLCE NE. A my se k tomuto poselství hlásíme,“ napsal na síti X předseda íránského parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, který zároveň vede íránský vyjednávací tým. Washington podle něj nesmí ignorovat názor veřejnosti a znovu zaútočit na jeho zemi.
Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí v písemném prohlášení uvedl, že nepřátelský postoj Spojených států vůči Íránu přetrvá bez ohledu na to, která politická strana bude u moci. Zároveň varoval před „sebemenšími náznaky podřízenosti“ Washingtonu.
„Spojené státy považují konec své hegemonie za vzdálenou budoucnost, my ho naopak vidíme velmi blízko,“ dodal.
Trump v rozhovorech se dvěma médii připustil, že americko-izraelská válka proti Íránu přispěla k porážce republikánů.
Dva vysoce postavení íránští představitelé však agentuře Reuters řekli, že ačkoli Teherán vítězství demokratů uvítal, zároveň se obává, že Trump by se mohl pokusit volební porážku odčinit vojenským úderem. Írán proto zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti.
Zprostředkovatelé zintenzivnili snahy o ukončení války. Obávají se totiž, že by po volbách mohla znovu propuknout. Trump v úterý odmítl vyloučit obnovení bojových operací a Írán avizoval, že v případě návratu konfliktu připravuje rozsáhlejší odvetu.
Trumpova porážka se navíc časově shoduje s výročím obsazení amerického velvyslanectví v Teheránu v roce 1979. Tehdy radikální studenti krátce po pádu šáha podporovaného Spojenými státy vtrhli do budovy ambasády a zpečetili tak islámskou revoluci. Zadržovali tam 52 Američanů, které propustili až po 444 dnech.
Významný íránský deník Hamšahrí obě události spojil na titulní straně fotografií Trumpa se zavázanýma očima a skloněnou hlavou.
Pod titulkem „Írán vrhá stín na americké volby“ napsal, že Washington je „už 47 let íránským zajatcem – od obsazení hnízda špionů (amerického velvyslanectví) až po listopadové volby do amerického Kongresu v roce 2026“.
Válka s Íránem je mezi Američany nepopulární od samého začátku. Demokraté během kampaně před kongresovými volbami opakovaně upozorňovali, že konflikt přispívá k růstu životních nákladů.
Trump přitom během války, která nyní vstoupila do devátého měsíce, opakovaně měnil její deklarované cíle i časový harmonogram.
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