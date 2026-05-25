Hypersonický „oříšek“ znovu udeřil. Putin dramaticky eskaluje válku

Ukrajina zažila sobotní noc plnou explozí. Rusko vyslalo o víkendu proti svým sousedům stovky dronů, téměř stovku raket a také hypersonický Orešnik (rusky Líska) - střelu, kterou Moskva použila teprve potřetí. Kyjev hlásí mrtvé, desítky zraněných a jeden z nejtvrdších úderů celé války.
V Londýně ožila křivda na Coufalovi: Obludný hřích, který přispěl ke zkáze
Během horkého nedělního podvečera vyhráli jasně 3:0, na London Stadium přesto panovala mrazivá atmosféra plná smutku i vzteku. „Prodali jste duši,“ skandovali fanoušci fotbalového West Hamu, který po patnácti letech sestoupil z anglické Premier League. Bezútěšný stav hrdého klubu je nyní předmětem analýz, mezi důvody se přitom objevuje i nešťastný odchod českého obránce Vladimíra Coufala.
Další česká města stojí o náš sjezd, řekl předák sudetských Němců. Navrhuje střídání
Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Bavorské veřejnoprávní stanici BR to na sjezdu v Brně řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po čtyřech dnech končí uctěním památky obětí nacismu.
Příbuzná šlechticů a herečka Helena Bonhamová Carterová ráda lidi šokuje
Helena Bonhamová Carterová je herečkou se širokým rejstříkem. Umí být svůdnou femme fatale, čarodějnicí, viktoriánskou šlechtičnou, ale také narkomankou či vražedkyní. Ztvárnila například královnu Alžbětu ve filmu Králova řeč a později i její dceru, princeznu Margaret, v oceněném seriálu Netflixu s názvem Koruna. Letos v květnu oslaví šedesátiny.
O méně než mrknutí oka. Švéd urval nejšílenější triumf historie Indy 500
Felix Rosenqvist vyhrál jubilejní 110. ročník Indy 500 po nejtěsnějším dojezdu historie. Davida Malukase porazil o pouhých 0,0233 sekundy.