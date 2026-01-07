Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Hrdinové, nebo povstalci? Bitva o Kapitol stále pokračuje

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pět let po útoku na Kapitol se Amerika stále přetahuje o pravdu. Demokraté varují před hrozbou pro volby a právní stát, Trump mluví o hrdinech pronásledovaných za vlastenectví. Dvě zcela odlišné verze událostí odhalují hluboký rozkol v americké společnosti i v pojetí spravedlnosti.

Američané se zmocnili tankeru pod ruskou vlajkou. Moskva se zlobí

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.

Nejslabší v tahanici o Turka není prezident. Dalších scénářů je víc

Středeční schůzka prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše na Hradě přinesla v anabázi týkající se vládního angažmá Filipa Turka jen nepatrný posun. Ale i tak se ukázalo, kdo se postupně dostává do kouta a defenzivního postavení. Jsou to Motoristé. Prezident potvrdil, že Turka nehodlá jmenovat ministrem životního prostředí.

ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády. "Hodinu jsem ho přesvědčoval," řekl Babiš

Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy přesto prezidentovi předal. Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje.

ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně

Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.

