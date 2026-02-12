Přeskočit na obsah
Zahraničí

Hotovo! Nahý Trump i potápějící se Merz čekají na start německého karnevalu

Preview of carnival floats for the upcoming Rose Monday parade in Mainz
Donald Trump tančící se Sochou svobody |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Trump tančí polonahý, Merkelová propichuje záchranný člun s kancléřem Merzem, bavorský premiér Söder žvýká klobásy – a Němci, ti se smějí. Karneval v Mohuči a dalších německých městech nabídnou směs politické satiry, masopustního veselí a vzpomínek na ekonomický zázrak v hodnotě dvou miliard eur.

Respondenti v aktuálním dotazování hodnotili to, jak důvěřují prezidentovi, premiérovi, předsedům obou komor Parlamentu, členům vlády a šéfům stran.

CVVM: Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident, nejvyšší nedůvěru má Turek

Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident Petr Pavel, důvěřuje mu 62 procent lidí. Následuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s důvěrou 50 procent a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s důvěrou u 44 procent lidí. Naopak nejvyšší nedůvěru, 70 procent, má vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy).

Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

