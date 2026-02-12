Hotovo! Nahý Trump i potápějící se Merz čekají na start německého karnevalu

Trump tančí polonahý, Merkelová propichuje záchranný člun s kancléřem Merzem, bavorský premiér Söder žvýká klobásy – a Němci, ti se smějí. Karneval v Mohuči a dalších německých městech nabídnou směs politické satiry, masopustního veselí a vzpomínek na ekonomický zázrak v hodnotě dvou miliard eur.
CVVM: Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident, nejvyšší nedůvěru má Turek
Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident Petr Pavel, důvěřuje mu 62 procent lidí. Následuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s důvěrou 50 procent a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s důvěrou u 44 procent lidí. Naopak nejvyšší nedůvěru, 70 procent, má vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy).
Ideální začátek, máme na bronz, věří experti. Málek vylíčil svou hierarchii brankářů
Konečně! Nejlepší z nejlepších se sešli v Miláně, aby našli hokejového vládce zeměkoule. Česko versus Kanada. To je čtvrteční start týmu Radima Rulíka v olympijském turnaji. A taky hlavní téma nové epizody podcastu Bago.
ŽIVĚ6. den ZOH: Choura byl ve snowboardcrossu patnáctý, Janatová atakovala top 10
Sledujte události a zajímavosti ze šestého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Úřad v USA viní Apple, že jeho zpravodajský web upřednostňuje levicové pohledy
Americká Federální obchodní komise (FTC) vznesla obavy, zda zpravodajský web Apple News provozovaný společností Apple neupřednostňuje levicové a nepotlačuje konzervativní pohledy. Mohl by tak porušovat zákon. Předseda FTC Andrew Ferguson to podle agentury Reuters napsal ve středečním dopise šéfovi Applu Timu Cookovi.