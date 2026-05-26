Hora Arafát je v obležení poutníků. Miliony muslimů se modlí za odpuštění

Na planině u hory Arafát nedaleko Mekky se právě blíží vrcholu jedna z největších poutí světa – hadždž. Miliony muslimů zde v tichu a soustředění společně prožívají den modliteb, proseb o odpuštění a duchovního ztišení. Na místě, kde mizí rozdíly mezi lidmi, se odehrává okamžik, který muslimové považují za nejbližší setkání člověka s Bohem.
Tropická vedra neustupují, teplotní rekord padl na 47 místech Česka
V Česku v úterý již čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy, nové maximum pro 26. květen činí nově celkem 47 ze 171 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia.
Čínská ikona v průšvihu. Když dobyla svět, pomlouvaly ji, teď její pláč dojal Paříž
Měla být jednou z vladařek světového tenisu, získala olympijské zlato a došla do finále Australian Open. V poslední době ale čínská superstar Čeng Čchin-wen zabředá do stále svízelnější situace. Po porážce v prvním kole Roland Garros se rozplakala na tiskové konferenci. Čeká ji tvrdý pád.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Vědci v kráteru objevili stopy pradávného života. Může změnit pohled na vznik kyslíku na Zemi
Když před 42 tisíci lety zasáhl území dnešní Jižní Koreje obří asteroid, rozpoutal peklo. Jenže vědci teď v kráteru Hapcheon objevili nečekané svědectví. Tamní unikátní nález totiž ukazuje, že vesmírné katastrofy nemusely život na Zemi jen ničit, ale paradoxně fungovaly jako jeho inkubátor. A možná právě díky nim dnes máme co dýchat.
Trest pro formulového fantoma neplatí. V rozhodnutí jsou nedostatky, řekl úřad
Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky, věcí se tak budou znovu zabývat úředníci příbramské radnice. ČTK to dnes řekla mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.