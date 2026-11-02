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Zahraničí

Generace Z rozpoutala ve Frankfurtu chaos. Kdo raboval v obchodech a útočil na policisty?

Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
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Demonstrant v kostýmu Batmana ukazuje symbol vítězství během celonárodních protestů generace Z. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Německé ministry pobouřilo násilí při demonstracích generace Z za lepší vzdělávání a nižší životní náklady. Výtržníci ve Frankfurtu rabovali v obchodech a zranili více než stovku policistů. Většina zadržených jsou němečtí občané, podle policie má ale mnoho násilných účastníků přistěhovalecký původ.

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Maskovaní výtržníci podle agentury Reuters rozbíjeli ve Frankfurtu výlohy, rabovali v obchodech a házeli na policisty zápalné lahve, kameny a lahve. Po nočních nepokojích policie zatkla 54 lidí ve věku od 13 do 29 let. Poškozeno bylo 17 obchodů, z pěti zmizelo zboží.

Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Výtržníci rabují obchod ve Frankfurtu během demonstrace generace Z, která se z protestu proti škrtům a rostoucím životním nákladům změnila v násilné nepokoje. Foto: Reuters

Do ulic nasadily bezpečnostní složky 1300 příslušníků, z nichž více než stovka utrpěla zranění. Hesenský ministr vnitra Roman Poseck uvedl, že policie odhaduje počet násilných výtržníků na 1000 až 1500, převážně z přistěhovaleckého prostředí.

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Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, člen konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU), uvedl, že pachatelé budou identifikováni a pohnáni k odpovědnosti.

„Očekávám přísné tresty. V žádném případě nejsme ochotni tolerovat, aby se zde odehrávaly takové incidenty a výtržnosti,“ řekl v neděli novinářům.

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Levicoví extremisté

Ministr zároveň obvinil „výtržníky z přistěhovalecké komunity“, že jednali společně s levicovými extremisty a dalšími krajně levicovými skupinami. Své tvrzení však nedoložil a neuvedl ani, které skupiny se podle něj k demonstracím připojily.

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Nepokoje vypukly při demonstracích generace Z, která v desítkách německých měst požadovala lepší vzdělávání a nižší životní náklady.

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