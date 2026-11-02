Generace Z rozpoutala ve Frankfurtu chaos. Kdo raboval v obchodech a útočil na policisty?

Německé ministry pobouřilo násilí při demonstracích generace Z za lepší vzdělávání a nižší životní náklady. Výtržníci ve Frankfurtu rabovali v obchodech a zranili více než stovku policistů. Většina zadržených jsou němečtí občané, podle policie má ale mnoho násilných účastníků přistěhovalecký původ.
Maskovaní výtržníci podle agentury Reuters rozbíjeli ve Frankfurtu výlohy, rabovali v obchodech a házeli na policisty zápalné lahve, kameny a lahve. Po nočních nepokojích policie zatkla 54 lidí ve věku od 13 do 29 let. Poškozeno bylo 17 obchodů, z pěti zmizelo zboží.
Do ulic nasadily bezpečnostní složky 1300 příslušníků, z nichž více než stovka utrpěla zranění. Hesenský ministr vnitra Roman Poseck uvedl, že policie odhaduje počet násilných výtržníků na 1000 až 1500, převážně z přistěhovaleckého prostředí.
Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, člen konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU), uvedl, že pachatelé budou identifikováni a pohnáni k odpovědnosti.
„Očekávám přísné tresty. V žádném případě nejsme ochotni tolerovat, aby se zde odehrávaly takové incidenty a výtržnosti,“ řekl v neděli novinářům.
Levicoví extremisté
Ministr zároveň obvinil „výtržníky z přistěhovalecké komunity“, že jednali společně s levicovými extremisty a dalšími krajně levicovými skupinami. Své tvrzení však nedoložil a neuvedl ani, které skupiny se podle něj k demonstracím připojily.
Nepokoje vypukly při demonstracích generace Z, která v desítkách německých měst požadovala lepší vzdělávání a nižší životní náklady.
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